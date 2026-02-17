DE
«Wir wissen, was wir ihnen angetan haben»
Vermiest Mourinho seinem Ex-Klub die Champions-League-Saison?

In den Champions-League-Playoffs kommt es zum Wiedersehen zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid. Allen voran für José Mourinho ist es eine spezielle Affiche.
Publiziert: 13:44 Uhr
Aktualisiert: 13:50 Uhr
Kann José Mourinho seinem Ex-Klub in den Champions-League-Playoffs erneut ein Bein stellen?
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Benfica trifft Dienstag auf Real Madrid in Champions-League-Playoffs in Lissabon
  • Trubins 4:2-Tor sicherte Benficas Playoff-Platz mit Nachspielzeit-Schlusspfiff
  • José Mourinho könnte Benfica per Klausel ablösefrei verlassen bei Real-Angebot
Julian SigristRedaktor Sport

Am Dienstag geht es in der Champions League mit den Playoffs und damit der K.o.-Phase los – unter anderem mit der Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid (21 Uhr). Da war doch was.

Rund drei Wochen ist es her, dass Anatolij Trubin (24) dieses Duell überhaupt möglich macht. In der 8. Minute der Nachspielzeit und quasi mit dem Schlusspfiff trifft der Benfica-Goalie gegen Real zum entscheidenden 4:2, das seinem Team einen Platz in den Playoffs sichert.

Bei einem Sieg mit nur einem Tor Vorsprung hätten die Lissabonner die K.o.-Phase verpasst. Und wäre der späte Treffer gar auf der anderen Seite gefallen, hätten die Königlichen den Sprung in die Top 8 geschafft und sich damit die direkte Achtelfinal-Qualifikation gesichert.

«Ein verwundeter König ist gefährlich»

Hätte, hätte, Fahrradkette. Durch den späten Trubin-Treffer kommt es bereits jetzt zum Wiedersehen. Besonders speziell wird dieses für José Mourinho (63). Zwischen 2010 und 2013 stand der jetzige Benfica-Coach bei den Madrilenen an der Seitenlinie. Je einen Meister- und Pokaltitel feierte er mit Real, bevor man sich einvernehmlich trennte. Im Rückspiel in einer Woche wird er zum ersten Mal als Trainer ins Santiago Bernabeu zurückkehren.

Zuerst aber steht das Hinspiel im heimischen Estadio da Luz an. Dieses werden die Portugiesen mit «Köpfchen, Ehrgeiz und Selbstvertrauen» bestreiten, so Mourinho an der Pressekonferenz vor dem Spiel. Was der Portugiese zudem mit einem Augenzwinkern klarstellt: «Trubin wird nicht im Angriff stehen.»

Insgesamt geht Mourinho jedenfalls von zwei «sehr anspruchsvollen» Partien aus. «Wir wissen, was wir den Königen der Champions League angetan haben – sie sind verwundet. Und ein verwundeter König ist gefährlich. Wir spielen gegen den mit Sicherheit grössten Anwärter auf den Titel.»

Mourinho-Rückkehr zu Real?

Was die Affiche noch etwas brisanter macht: Es flammen immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr Mourinhos zu Real auf. Bei einem Angebot der Königlichen im Sommer könnte der 63-Jährige Benfica dank einer Klausel in seinem Vertrag ablösefrei verlassen.

Ob es dazu allerdings kommt, ist mehr als fraglich. Einerseits, weil sich Mourinho in der portugiesischen Hauptstadt wohlfühlt. Andererseits, weil der Vertrag von Real-Coach Alvaro Arbeloa (43) noch bis Sommer 2027 läuft und sich sein Team mit sechs Siegen aus den letzten sieben Partien zuletzt im Aufwärtstrend befand.

Für Arbeloas Zukunft dürfte aber auch das Abschneiden in der Königsklasse ausschlaggebend sein. Eine gelungene Revanche gegen Benfica wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung.

