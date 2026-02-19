DE
FR
Abonnieren

«Wir haben den Schlag verdient»
Verliert Arsenal im Titelkampf die Nerven?

Arsenal lässt gegen Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton nach Führung zwei Punkte liegen. Trainer Mikel Arteta äussert Kritik an der Leistung seiner Spieler – versagen im Meisterrennen nun die Nerven?
Publiziert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/4
Herber Dämpfer für Bukayo Saka und den FC Arsenal gegen Wolverhampton.
Foto: Visionhaus/Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arsenal verliert 2:3 gegen Wolverhampton und verspielt Zwei-Tore-Führung
  • Trainer Arteta bemängelt mangelnde Konstanz und kritisiert zweite Halbzeit deutlich
  • Vorsprung auf Tabellenzweiten Manchester City könnte auf zwei Punkte schrumpfen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Das 2:2 gegen Schlusslicht Wolverhampton fühlt sich für Leader Arsenal wie eine Niederlage an. Die Gunners verspielen eine komfortable Zwei-Tore-Führung, was Trainer Mikel Arteta (43) zu deutlicher Kritik veranlasst.

Der Spanier bemängelt insbesondere die Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit und bezeichnete das Ergebnis als «verdient». Er spricht offen über seine Enttäuschung: «Es ist sehr schwer zu akzeptieren. In der zweiten Hälfte haben wir nicht so gespielt, wie wir es in der Premier League müssen, um zu gewinnen. Es ist besser, nicht zu emotional zu reagieren. Wir müssen den Schlag hinnehmen, weil wir ihn verdienen.»

Arteta betont, dass grundlegende Aspekte des Spiels verbessert werden müssen: «Mit Emotionen ist es einfach, Dinge zu sagen, die dem Team schaden könnten. Jeder will sein Bestes geben. Wir müssen durch schwierige Phasen gehen. Heute haben wir in der letzten Minute den Preis dafür bezahlt.» Nun müsse man an den Basics arbeiten, um wieder in die Spur zu finden.

Mehr zur Premier League
ManUtd bekundet Interesse an Liverpool-Star
Transfer-News
Dieser Wechsel wäre historisch
ManUtd bekundet Interesse an Liverpool-Star
«Wenn meine Frau nicht da ist, schlafe ich im Wohnzimmer»
Mit Video
Xhakas Familien-Einblick
«Wenn meine Frau nicht da ist, schlafe ich im Wohnzimmer»

ManCity scharrt mit den Hufen

Die mangelnde Konstanz der Gunners ist laut Arteta ein ernsthaftes Problem. Seit Anfang Jahr haben die Londoner neun ihrer 14 Pflichtspiele gewonnen. Manchester City liegt in der Premier League noch fünf Punkte hinter Arsenal, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert. Ein Patzer am Sonntag im Nordlondon-Derby gegen Tottenham, das derzeit auf Platz 16 liegt, könnte im weiteren Verlauf der Saison verhängnisvoll werden.

Auf die wiederholten Patzer seiner Mannschaft angesprochen, erklärt Arteta: «Wir müssen es akzeptieren. Wir müssen selbstkritisch sein, denn das war nicht gut genug.» In der Liga fehle in den letzten Monaten die Konstanz: «Wir müssen aufstehen, zeigen, wie sehr wir das wollen und wie gut wir sind.»

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Premier League
Premier League
Manchester City
Manchester City
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        Premier League
        Premier League
        Manchester City
        Manchester City