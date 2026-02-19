Arsenal lässt gegen Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton nach Führung zwei Punkte liegen. Trainer Mikel Arteta äussert Kritik an der Leistung seiner Spieler – versagen im Meisterrennen nun die Nerven?

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das 2:2 gegen Schlusslicht Wolverhampton fühlt sich für Leader Arsenal wie eine Niederlage an. Die Gunners verspielen eine komfortable Zwei-Tore-Führung, was Trainer Mikel Arteta (43) zu deutlicher Kritik veranlasst.

Der Spanier bemängelt insbesondere die Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit und bezeichnete das Ergebnis als «verdient». Er spricht offen über seine Enttäuschung: «Es ist sehr schwer zu akzeptieren. In der zweiten Hälfte haben wir nicht so gespielt, wie wir es in der Premier League müssen, um zu gewinnen. Es ist besser, nicht zu emotional zu reagieren. Wir müssen den Schlag hinnehmen, weil wir ihn verdienen.»

Arteta betont, dass grundlegende Aspekte des Spiels verbessert werden müssen: «Mit Emotionen ist es einfach, Dinge zu sagen, die dem Team schaden könnten. Jeder will sein Bestes geben. Wir müssen durch schwierige Phasen gehen. Heute haben wir in der letzten Minute den Preis dafür bezahlt.» Nun müsse man an den Basics arbeiten, um wieder in die Spur zu finden.

ManCity scharrt mit den Hufen

Die mangelnde Konstanz der Gunners ist laut Arteta ein ernsthaftes Problem. Seit Anfang Jahr haben die Londoner neun ihrer 14 Pflichtspiele gewonnen. Manchester City liegt in der Premier League noch fünf Punkte hinter Arsenal, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert. Ein Patzer am Sonntag im Nordlondon-Derby gegen Tottenham, das derzeit auf Platz 16 liegt, könnte im weiteren Verlauf der Saison verhängnisvoll werden.

Auf die wiederholten Patzer seiner Mannschaft angesprochen, erklärt Arteta: «Wir müssen es akzeptieren. Wir müssen selbstkritisch sein, denn das war nicht gut genug.» In der Liga fehle in den letzten Monaten die Konstanz: «Wir müssen aufstehen, zeigen, wie sehr wir das wollen und wie gut wir sind.»

