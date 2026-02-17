ManUtd bekundet Interesse an Liverpool-Star

Alexis Mac Allister ist auf den Radar von Manchester United gerückt. Sollte der Liverpool-Mittelfeldspieler tatsächlich zu den Red Devils wechseln, würde dies eine Seltenheit darstellen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das wäre ein Wechsel von historischem Ausmass: Manchester United beobachtet laut «Daily Mirror» Liverpool-Star Alexis Mac Allister (27). Seit Phil Chisnall (†78), der 1964 von ManUtd zu den Reds ging, ist kein Fussballer mehr direkt zwischen den beiden Premier-League-Giganten gewechselt.

Die Red Devils wollen sich im Sommer im Mittelfeld verstärken und haben ein Auge auf den argentinischen Weltmeister geworfen. Zwar hat der 27-Jährige bei Liverpool noch einen Vertrag bis Sommer 2028, ist derzeit allerdings auf der Suche nach seiner Form. In der Premier League stand Mac Allister zwar mehrheitlich in der Startelf, hat in seinen 25 Partien aber nur gerade zwei Vorlagen geliefert.

Diversen Quellen zufolge ist es in der Geschichte nicht oft vorgekommen, dass ein Fussballer in seiner Karriere sowohl für ManUtd als auch für Liverpool gespielt hat. So soll rund ein Dutzend schon beide Trikots getragen haben, die beiden wohl berühmtesten sind Paul Ince (58) und Michael Owen (46).

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen