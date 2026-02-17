DE
Dieser Wechsel wäre historisch
ManUtd bekundet Interesse an Liverpool-Star

Alexis Mac Allister ist auf den Radar von Manchester United gerückt. Sollte der Liverpool-Mittelfeldspieler tatsächlich zu den Red Devils wechseln, würde dies eine Seltenheit darstellen.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Alexis Mac Allister rückt in den Fokus von Manchester United.
Cédric Heeb

Das wäre ein Wechsel von historischem Ausmass: Manchester United beobachtet laut «Daily Mirror» Liverpool-Star Alexis Mac Allister (27). Seit Phil Chisnall (†78), der 1964 von ManUtd zu den Reds ging, ist kein Fussballer mehr direkt zwischen den beiden Premier-League-Giganten gewechselt.

Die Red Devils wollen sich im Sommer im Mittelfeld verstärken und haben ein Auge auf den argentinischen Weltmeister geworfen. Zwar hat der 27-Jährige bei Liverpool noch einen Vertrag bis Sommer 2028, ist derzeit allerdings auf der Suche nach seiner Form. In der Premier League stand Mac Allister zwar mehrheitlich in der Startelf, hat in seinen 25 Partien aber nur gerade zwei Vorlagen geliefert.

Diversen Quellen zufolge ist es in der Geschichte nicht oft vorgekommen, dass ein Fussballer in seiner Karriere sowohl für ManUtd als auch für Liverpool gespielt hat. So soll rund ein Dutzend schon beide Trikots getragen haben, die beiden wohl berühmtesten sind Paul Ince (58) und Michael Owen (46).

