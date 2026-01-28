DE
Wer hat die Nase vorn?
Die Livetabelle zum Mega-Abend der Champions League

Wer erreicht die Top 8, wer muss in die Sechzehntelfinals und wer scheidet aus? Mit der Livetabelle behältst du den Überblick über den Mega-Abend der Champions League.
Publiziert: 10:50 Uhr
|
Aktualisiert: 11:01 Uhr
Stefan MeierLeiter Desk Sport
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern München
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United
Newcastle United
7
10
13
8
Chelsea FC
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelona
FC Barcelona
7
5
13
10
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
7
5
13
11
Manchester City
Manchester City
7
4
13
12
Atletico Madrid
Atletico Madrid
7
3
13
13
Atalanta BC
Atalanta BC
7
1
13
14
Inter Mailand
Inter Mailand
7
6
12
15
Juventus Turin
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
7
-5
8
25
SSC Neapel
SSC Neapel
7
-5
8
26
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
7
-6
8
27
FC Brügge
FC Brügge
7
-5
7
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
7
-2
6
29
SL Benfica
SL Benfica
7
-4
6
30
Pafos FC
Pafos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
7
-9
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
7
-11
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
7
-10
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
7
-14
1
Playoffs
Qualifikationsspiele

Der Mega-Abend in der Champions League. 18 Spiele laufen parallel und bieten Spannung pur für Fussball-Fans. Für den vollen Nervenkitzel, gehts hier zu unserem Konferenz-Ticker.

Du willst alle Spiele einzeln? Hier gibts die komplette Übersicht, und sämtliche Ticker auch separat.

