Die Livetabelle zum Mega-Abend der Champions League

Stefan MeierLeiter Desk Sport
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United
7
10
13
8
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelona
7
5
13
10
Sporting Lissabon
7
5
13
11
Manchester City
7
4
13
12
Atletico Madrid
7
3
13
13
Atalanta BC
7
1
13
14
Inter Mailand
7
6
12
15
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos Piräus
7
-5
8
25
SSC Neapel
7
-5
8
26
FC Kopenhagen
7
-6
8
27
FC Brügge
7
-5
7
28
Bodö/Glimt
7
-2
6
29
SL Benfica
7
-4
6
30
Pafos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Frankfurt
7
-9
4
34
SK Slavia Prag
7
-11
3
35
Villarreal CF
7
-10
1
36
FC Kairat Almaty
7
-14
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Der Mega-Abend in der Champions League. 18 Spiele laufen parallel und bieten Spannung pur für Fussball-Fans. Für den vollen Nervenkitzel, gehts hier zu unserem Konferenz-Ticker.
Du willst alle Spiele einzeln? Hier gibts die komplette Übersicht, und sämtliche Ticker auch separat.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United
7
10
13
8
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelona
7
5
13
10
Sporting Lissabon
7
5
13
11
Manchester City
7
4
13
12
Atletico Madrid
7
3
13
13
Atalanta BC
7
1
13
14
Inter Mailand
7
6
12
15
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos Piräus
7
-5
8
25
SSC Neapel
7
-5
8
26
FC Kopenhagen
7
-6
8
27
FC Brügge
7
-5
7
28
Bodö/Glimt
7
-2
6
29
SL Benfica
7
-4
6
30
Pafos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Frankfurt
7
-9
4
34
SK Slavia Prag
7
-11
3
35
Villarreal CF
7
-10
1
36
FC Kairat Almaty
7
-14
1
Playoffs
Qualifikationsspiele