Der letzte Spieltag der Champions League verspricht viel Spannung: Sowohl im Kampf um die Playoff-Plätze als auch um die direkte Achtelfinal-Quali geht es eng zu und her. Eine Übersicht.

Darum gehts Am Mittwoch 21 Uhr finden europaweit 18 Champions-League-Spiele gleichzeitig statt.

Arsenal und Bayern qualifizieren sich direkt für die Achtelfinals.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist ein Spieltag der Superlative: Am Mittwochabend um 21 Uhr finden quer durch Europa zeitgleich 18 Champions-League-Partien statt – und sie fliessen alle in die gleiche Tabelle ein. Wer kämpft noch um die Top acht und die direkte Achtelfinal-Qualifikation? Wer zittert um die Playoff-Plätze? Und wer kann dem Abschluss der Ligaphase entspannt entgegensehen? Ein Überblick.

Für wen ist der Fall schon klar?

Zwei Vereine haben das Achtelfinal-Ticket schon auf sicher: Arsenal führt die Tabelle mit sieben Siegen aus sieben Spielen souverän an und kann nicht mehr aus den Top acht verdrängt werden. Gleiches gilt für die Bayern (sechs Siege, eine Niederlage).

Ebenfalls unbeschwert, aber wohl etwas weniger glücklich gehen Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal und Kairat Almaty in die letzte Runde. Sie haben keine Chance mehr auf die Top 24 und die damit verbundenen Playoff-Plätze.

Enges Rennen um die Top acht

Für die übrigen 30 Teams steht dagegen viel auf dem Spiel: Viele Spitzenteams kämpfen noch um einen Platz in den Top acht, der ohne die zwei Playoff-Spiele direkt in den Achtelfinal führt – im dicht getakteten europäischen Fussball-Kalender ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Dabei ist die Ausgangslage aus neutraler Sicht vielversprechend: Die Abstände rund um den oberen Strich sind äusserst klein. Das fünftklassierte Tottenham und Borussia Dortmund auf Rang 16 trennen nur drei Punkte. In dieser Gruppe befinden sich unter anderem Titelverteidiger PSG, der spanische Champion Barcelona und Manchester City. Für sie alle gilt am letzten Spieltag: verlieren verboten!

Am schwierigsten gestaltet sich die letzte Aufgabe für die Pariser mit dem Spiel gegen Tabellennachbar Newcastle. Das andere Direktduell in diesem Tabellenbereich tragen die etwas zurückgebundenen Dortmunder und Inter Mailand aus.

Bessere Karten haben Tottenham (gegen Frankfurt), Manchester City (gegen Galatasaray), Barcelona (gegen Kopenhagen) und Atletico Madrid (gegen Bodö/Glimt). Chelsea befindet sich zwar derzeit noch auf einem Achtelfinal-Platz, muss zum Abschluss aber auswärts bei Napoli antreten – der italienische Meister kämpft selbst noch um das europäische Überleben.

Wer zittert gar noch um die Playoffs?

Denn: Die Süditaliener liegen in der Tabelle mit acht Zählern nur auf Rang 25 und damit unmittelbar hinter den Playoff-Plätzen. Das Team von Trainer Antonio Conte muss also dringend punkten, wenn es weiter in der Champions League bleiben will. Nur einen Punkt mehr auf dem Konto haben die ebenfalls ambitionierten Vereine aus Marseille, Leverkusen und Monaco. Während Bayer mit Villarreal eine lösbare Aufgabe zu bewältigen hat, muss sich Marseille gegen Direktkonkurrent Brügge wehren. Monaco kriegt es mit Juventus Turin zu tun, für das die Top acht noch in Reichweite sind.

Für eine Überraschung könnte Karabach Agdam sorgen: Das Team aus Aserbaidschan hat auf Rang 18 mit zehn Punkten gute Playoff-Chancen, auch wenn es am letzten Spieltag nach Liverpool reisen muss.

Sollte eines dieser Teams Punkte abgeben, würden allenfalls zwei nationale Rekordmeister profitieren: Ajax Amsterdam (gegen Olympiakos Piräus) und José Mourinhos Benfica Lissabon (gegen das drittklassierte Real Madrid) haben trotz einer bislang mässigen Kampagne noch eine kleine Chance auf ein Weiterkommen.