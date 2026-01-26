Arsenal verliert gegen Manchester United erstmals in dieser Saison vor heimischem Anhang – der Vorsprung des Tabellenführers schrumpft auf vier Punkte. Kein Grund zur Aufregung, betonen die Londoner.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im Dezember 2023 besiegte Arsenal den späteren Absteiger Luton Town mit 4:3. Es war das letzte Mal, dass das Team von Coach Mikel Arteta (43) in der Premier League drei Gegentore hinnehmen musste – bis am Sonntag. Und nun mit anderem Ausgang: Die Londoner verlieren ihr Heimspiel gegen Manchester United nach einem späten Gegentor mit 2:3.

Damit steigt die Spannung im Rennen um die englische Meisterschaft: Arsenals Polster auf die punktgleichen Verfolger Manchester City und Aston Villa schrumpft auf vier Zähler. Grund genug für den langjährigen Arsenal-Spieler und heutigen «Sky Sports»-Experten Patrick Vieira, die Meisterreife seines Ex-Klubs anzuzweifeln: «Es gibt noch immer einige Fragen zur mentalen Stärke des Teams.» Und sein Experten-Kollege Roy Keane fügt an: «Sie spüren den Druck, dafür gab es einige Zeichen in den letzten Wochen.»

Arsenal-Coach bleibt gelassen

Davon will Trainer Arteta vorerst nichts wissen und betont: «Es ist das erste Mal, dass wir in dieser Saison zu Hause verloren haben. Es ist Teil des Gewinnprozesses. Es zählt, wie wir darauf reagieren, und ich bin überzeugt, dass wir sofort darauf reagieren werden.»

In die gleiche Kerbe schlägt sein Captain Martin Ödegaard: «Das gehört zum Fussball dazu. Wir sind immer noch Tabellenführer.»

Während man sich bei Arsenal trotz Niederlage also gelassen gibt, ist die Freude bei Manchester United nach dem Coup beim Tabellenführer gross. «Wir werden Meister», singen einige mitgereiste ManUtd-Fans nach Spielschluss im Emirates Stadium. Etwas realistischer schätzt Interims-Coach Michael Carrick (44) die Lage bei noch immer zwölf Punkten Rückstand auf Arsenal ein: «Ich werde mich nicht allzu sehr mitreissen lassen.» Und fügt an: «Natürlich können wir daraus viele Emotionen, Energie und Selbstvertrauen mitnehmen, aber wir bleiben bescheiden und verstehen, wie wir diese Resultate geholt haben. Das ist sehr wichtig für den weiteren Weg.»

Ist Carrick mehr als eine Interimslösung?

Dennoch: Carricks Bilanz bei den Reds kann sich sehen lassen. In zwei Premier-League-Spielen mit ihm an der Seitenlinie hat ManUtd zwei Siege gefeiert – gegen die Top-Klubs Manchester City und Arsenal. Der Lohn dafür: Tabellenrang vier, welcher für die Champions-League-Teilnahme berechtigt.

Wenig überraschend entbrennt auf der Insel die Debatte, ob Carrick den Trainerposten in Manchester längerfristig übernehmen sollte. Für ihn spricht sich etwa Vieira im Studio von «Sky Sports» aus: «Ich denke, er verdient eine Chance bei Manchester United.» Expertenkollege Keane hält dagegen: «Auch wenn United bis zum Saisonende jedes Spiel gewänne, würde ich ihm den Job nicht geben. Es braucht einen grösseren und erfahreneren Trainer. Ich glaube nicht, dass er der Mann ist, welcher sie zurück zu Meistertiteln führt.»