Sportlich spielt Vinicius Junior beim ersten Champions-League-Auftritt des neuen Real Madrid unter José Mourinho eine Statistenrolle. Nicht aber neben dem Platz. Genauer: beim Verlassen des Platzes.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vinicius Junior spaltet Fans mit verändertem Aussehen nach Schönheitsoperation in Brasilien

Er verzögerte eine Auswechslung, was zu einer 100-sekündigen Unterzahl führte

Vertrag bis 2032 bei Real Madrid, Trainer José Mourinho lobt seine harte Arbeit

Alain Kunz Reporter Fussball

Er spaltet die Fans. Und wie! Buhrufe, Pfiffe. Gegen den eigenen Star. Mittlerweile fast schon Normalität.

Aber wissen sie überhaupt, wen sie da ausbuhen und auspfeifen wollen? Denn Vinicius Junior (26) ist ein neuer Mensch.

Nach seiner Schönheitsoperation, die er in Brasilien hat machen lassen, ist er kaum mehr wiederzuerkennen. Eine sogenannte Kinnneutralisierung hat dazu geführt, dass sich sein Gesicht markant verändert hat. Dazu trägt er nun Bart.

Ein hundertsekündiger Belagerungsring

Da ist ja zum Glück die Rückennummer. Hilfreich in einem Spiel wie jenem am Champions-League-Abend am Dienstag zwischen Real Madrid und Inter, in dem der Mann mit der Sieben ungewohnterweise nicht speziell auffällt. Und zwar bis zum Schluss nicht. Oder fast.

Als der vierte Offizielle in der 87. Minute die Tafel mit ebendieser Sieben und mit der 18 für Alvaro Carreras, der eingewechselt werden soll, in die Höhe hält, gibts erneut Pfiffe, Buhrufe und Applaus. Alles bunt gemischt. Vini antwortet mit Klatschen, demonstrativ. An der Linie tut Coach José Mourinho selbiges. Der Spieler lässt sich Zeit, viel Zeit, merkt das irgendwann und sprintet gen Seitenlinie. Aber es ist zu spät. 18 Sekunden hat er sich gelassen, bis ihn Mourinho herzt. Das sind zehn zu viel.

Der aufs Feld sprintende Carreras wird zurückgepfiffen. Er muss nun eine Minute warten, bis er rein kann. Ref Michael Oliver kennt da keine Karenz. So will es eine der neuen Regeln, die auch nach der WM Bestand hat. Und weil der einzuwechselnde Spieler erst bei einem Unterbruch aufs Feld kann, vergehen elend lange hundert Sekunden in Unterzahl, in denen Inter einen Belagerungsring um die Real-Box aufbauen kann. Sie endet mit einem Mkhitaryan-Schuss, den Courtois unschädlich machen kann.

Mourinho liebt Vinicius

Nach dem Spiel verliert der Portugiese kein Wort darüber. Im Gegenteil. Er lobt seinen Ausnahmespieler über den grünen Klee. «Vini arbeitet hart. Sehr hart. Unglaublich hart. Immer. Im Training. Im Spiel. Und einer, der derart hart arbeitet und immer alles gibt, verdient Respekt. Über die Reaktionen der Fans verliere ich kein Wort, nie. Klar: Es ist noch nicht der wahre Vini. Aber das wird kommen.»

Wäre ja auch deplatziert gewesen, den Brasilianer nach all den Liebkosungen, mit denen Mou ihn eingedeckt hat, gleich wieder öffentlich masszuregeln. Denn der Portugiese hatte sich für einen Verbleib von Vini bei Real stark gemacht und versucht ihn davon abzuhalten, zum Beispiel zu Chelsea oder zu Arsenal zu wechseln. Mit Erfolg, Vinicius hat bei Real bis 2032 verlängert.

Bei der nächsten Auswechslung wird Vinicius den Sprint gleich zu Beginn anziehen. Die Show kann er dann immer noch ausserhalb des Spielfelds abziehen. Und wenn ihm Mourinho weiter derartige Wertschätzung entgegenbringt, wird Vini schnell wieder der Alte sein – und ihn auch die Fans bald wieder liebhaben.