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Referee
Halil
Umut Meler
Türkiye
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Donnerstag
10. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Eindhoven, Niederlande
Philips Stadion
Kapazität
35'000
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