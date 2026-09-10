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UEFA Champions League: PSV Eindhoven - FC Shakhtar Donetsk (10.09.2026)
PSV Eindhoven
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Donnerstag
10. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Eindhoven, Niederlande
Philips Stadion
Kapazität
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