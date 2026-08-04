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UEFA Champions League: Olympiakos Piräus - NEC Nijmegen (04.08.2026)
Olympiakos Piräus
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Jose
Maria Sanchez Martinez
Spanien
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Dienstag
04. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Piräus, Griechenland
Karaiskakis-Stadion
Kapazität
32'115
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