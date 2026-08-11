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UEFA Champions League: NEC Nijmegen - Olympiakos Piräus (11.08.2026)
NEC Nijmegen
19:30
Olympiakos Piräus
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NEC Nijmegen
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Olympiakos Piräus
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Maurizio
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Italien
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Dienstag
11. August 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Nijmegen, Niederlande
Goffertstadion
Kapazität
12'500
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