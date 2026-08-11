DE
FR
Abonnieren
NEC Nijmegen
NEC Nijmegen
19:30
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
Zum Fussball-Kalender
NEC Nijmegen
NEC Nijmegen
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
NEC Nijmegen - Olympiakos Piräus

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Maurizio
Mariani
Italien
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Nijmegen, Niederlande
Goffertstadion
Kapazität
12'500
In diesem Artikel erwähnt
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympiakos Piräus
        Olympiakos Piräus