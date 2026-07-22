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UEFA Champions League: Levski Sofia - CS Universitatea Craiova 1948 (22.07.2026)
Levski Sofia
19:30
CS Universitatea Craiova 1948
Zum Fussball-Kalender
Levski Sofia
Ab 19:30 Uhr
Vs
CS Universitatea Craiova 1948
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UEFA Champions League
Levski Sofia - CS Universitatea Craiova 1948
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Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Adam
Ladeback
Schweden
Anstoss
Mittwoch
22. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Sofia, Bulgarien
Vivacom Arena Georgi Asparuhov
Kapazität
25'000
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CS U Craiova