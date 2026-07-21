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Schiedsrichter
Referee
Rares George
Vidican
Rumänien
Anstoss
Dienstag
21. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Larne, Nordirland
Inver Park
Kapazität
1'100
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