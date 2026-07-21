DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: Larne FC - FK Crvena Zvezda Belgrade (21.07.2026)
Larne FC
21:00
FK Crvena Zvezda Belgrade
Zum Fussball-Kalender
Larne FC
Ab 21:00 Uhr
Vs
FK Crvena Zvezda Belgrade
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
Larne FC - FK Crvena Zvezda Belgrade
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Rares George
Vidican
Rumänien
Anstoss
Dienstag
21. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Larne, Nordirland
Inver Park
Kapazität
1'100
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Roter Stern Belgrad
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Roter Stern Belgrad