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Champions League
UEFA Champions League: FK Crvena Zvezda Belgrade - Hapoel Beer Sheva FC (11.08.2026)
FK Crvena Zvezda Belgrade
20:00
Hapoel Beer Sheva FC
Zum Fussball-Kalender
FK Crvena Zvezda Belgrade
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Hapoel Beer Sheva FC
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UEFA Champions League
FK Crvena Zvezda Belgrade - Hapoel Beer Sheva FC
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Glenn
Nyberg
Schweden
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Dienstag
11. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Belgrad, Serbien
Stadion Rajko Mitic
Kapazität
55'538
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