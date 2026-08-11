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FK Crvena Zvezda Belgrade
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20:00
Hapoel Beer Sheva FC
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Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Hapoel Beer Sheva FC
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FK Crvena Zvezda Belgrade - Hapoel Beer Sheva FC

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Schiedsrichter
Referee
Glenn
Nyberg
Schweden
Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Belgrad, Serbien
Stadion Rajko Mitic
Kapazität
55'538
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