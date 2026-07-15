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CS Universitatea Craiova 1948
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19:30
Maxline Rogachev
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CS Universitatea Craiova 1948
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Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 4:1
Vs
Maxline Rogachev
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UEFA Champions League
CS Universitatea Craiova 1948 - Maxline Rogachev

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Schiedsrichter
Referee
Marton
Rusz
Ungarn
Anstoss
Mittwoch
15. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Krajowa, Rumänien
Ion-Oblemenco-Stadion
Kapazität
30'944
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CS U Craiova
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