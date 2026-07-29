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UEFA Champions League: CS Universitatea Craiova 1948 - Levski Sofia (29.07.2026)
CS Universitatea Craiova 1948
19:30
Levski Sofia
Zum Fussball-Kalender
CS Universitatea Craiova 1948
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Levski Sofia
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CS Universitatea Craiova 1948 - Levski Sofia
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Matteo
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Italien
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Mittwoch
29. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Krajowa, Rumänien
Ion-Oblemenco-Stadion
Kapazität
30'944
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