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Schiedsrichter
Referee
Rade
Obrenovic
Slowenien
Anstoss
Donnerstag
10. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
München, Deutschland
Allianz Arena
Kapazität
75'000
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