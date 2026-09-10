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UEFA Champions League: Bayern München - Bodö/Glimt (10.09.2026)
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Donnerstag
10. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
München, Deutschland
Allianz Arena
Kapazität
75'000
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