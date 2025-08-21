1/18 Marwin Hitz sieht beim Gegentor zum 1:1 nicht gut aus: Note 3. Foto: TOTO MARTI

Marwin Hitz – Note 3

Passt in der ersten Halbzeit zweimal sehr gut auf. Segelt beim Ausgleich aber an der Lopez-Flanke vorbei. Das Gegentor geht auf seine Kappe.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Keigo Tsunemoto – Note 5

Spult auf der rechten Seite zahlreiche Kilometer ab. In der ersten Hälfte läuft jeder FCB-Angriff über den Neuzugang aus Genf. Der beste Basler auf dem Platz.

Adrian Barisic – Note 4

Der bosnische Abwehrmann scheint langsam den Tritt in die Saison gefunden zu haben. Schaltet sich mit seinen Vorstössen mehrfach ins Angriffsspiel ein.

Jonas Adjetey – Note 3

Fliegt in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz und fehlt damit im Rückspiel. Zudem auch mitschuldig am Gegentor. Sein Ballverlust führt zum dänischen Freistoss, der dem FCB den verhängnisvollen Eckball einbringt.

Dominik Schmid – Note 4

Leistet sich keine grösseren Fehler. Bekommt auf dem internationalen Level aber auch immer wieder seine Grenzen aufgezeigt.

1:26 FCB-Schmid nach Remis: «Bisschen hässig – wäre mehr drin gewesen»

Metinho – Note 4

Kann im Zentrum mit seiner starken Passquote überzeugen. Im Offensivspiel hat der Brasilianer aber noch Luft nach oben.

Léo Leroy (bis 84.) – Note 4

Kämpft um jeden Ball und kommt immer wieder in gute Abschlusspositionen. Die Versuche des Mittelfeldspielers sind aber oft zu unpräzise.

Marin Soticek (bis 77.) – Note 3

Der Traoré-Ersatz ist über weite Strecken unsichtbar. Eine gute Balleroberung in der ersten Halbzeit, mehr kommt nicht vom Flügel-Juwel.

Xherdan Shaqiri – Note 4

Ein erstaunlich ruhiger Auftritt des Captains. Verwandelt den Penalty zur Führung und hat einen zweiten Treffer auf dem Fuss. Kann sich wie der Grossteil seiner Teamkollegen aber noch steigern.

1:47 «Vorher Auswechseln»: FCB-Captain Shaqiri kritisiert Coach Magnin wegen Gelb-Rot

Philip Otele – Note 3

Spielt der Nigerianer so wie gegen Kopenhagen, dürfte er noch mindestens ein halbes Jahr in Basel bleiben. Ein, zwei gelungene Aktionen nach dem Seitenwechsel. Das wars.

Albian Ajeti (bis 68.) – Note 4

Bekommt kaum brauchbare Bälle. Guter Abschluss in der Startphase. Holt den Penalty raus. Mit etwas mehr Selbstvertrauen bringt er seinen Kopfball nach der Pause im Tor unter.

Moritz Broschinski (ab 68.) – keine Note

Einsatz zu kurz für eine Bewertung.

Koba Koindredi (ab 77.) – keine Note

Einsatz zu kurz für eine Bewertung.

Nicolas Vouilloz (ab 84.) – keine Note

Einsatz zu kurz für eine Bewertung.

