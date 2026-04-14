Die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League stehen am Dienstag- und Mittwochabend auf dem Programm und versprechen viel Unterhaltung. Obwohl gewisse Mannschaften als klare Favoriten in die Duelle einsteigen, haben alle Teams durchaus realistische Chancen, in den Halbfinal vorzurücken.
Hinspiele:
Real Madrid vs. Bayern München (1:2)
Sporting Lissabon vs. Arsenal (0:1)
FC Barcelona vs. Atlético Madrid (0:2)
PSG vs. Liverpool (2:0)
Rückspiele:
Atlético Madrid vs. FC Barcelona (14. April, 21.00 Uhr)
Liverpool vs. PSG (14. April, 21.00 Uhr)
Bayern München vs. Real Madrid (15. April, 21.00 Uhr)
Arsenal vs. Sporting Lissabon (15. April, 21.00 Uhr)
Bevor die Profis aber ihr Können auf dem Rasen beweisen, kannst du mit deinem Expertenwissen angeben. Wie gut weisst du über die verbleibenden Champions-League-Vereine Bescheid? Zeig es im CL-Quiz.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1