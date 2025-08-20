Während der letzten Basler Champions-League-Kampagne gehörte Mohamed Elyounoussi (31) zu den prägenden FCB-Figuren. Nun kehrt er mit dem FC Kopenhagen zu seinem Ex-Klub zurück.

Man könnte meinen, Mohamed Elyounoussi (31) habe unbedingt nach Basel zurückkehren wollen. Im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen Malmö (5:0) avancierte der Flügelspieler vor einer Woche zur grossen Figur. Das 2:0 und 4:0 bereitete er mit zwei klugen Zuspielen vor, den vorentscheidenden dritten Treffer erzielte er mit einem satten Flachschuss von der Strafraumgrenze gleich selber.

Damit war der Norweger hauptverantwortlich dafür, dass sein FC Kopenhagen am Mittwochabend im Playoff-Hinspiel der Champions League bei seinem Ex-Klub gastiert. Doch als Elyounoussi am Tag zuvor im Medienraum des St. Jakob-Park Platz nimmt, beteuert er: «Ich hatte das Duell gegen den FCB vor dem Malmö-Spiel noch nicht im Hinterkopf.»

Sieben Jahre ist es her, dass sich Elyounoussi aus Basel verabschiedet hat. 18 Millionen Euro legte Premier-League-Klub Southampton damals für ihn hin, womit er noch heute auf Platz 6 der FCB-Rekordabgänge liegt. Zuvor hatte er zwei Jahre lang das rotblaue Trikot getragen und für die Bebbi in 84 Partien beachtliche 52 Skorerpunkte gesammelt.

Gala-Auftritt gegen Manchester City

Nun ist Elyounoussi zum ersten Mal seit seinem Abgang zurück in Basel. «Schon die Landung am Flughafen hat viele Erinnerungen hervorgebracht», sagt der 55-fache norwegische Nationalspieler. Neben dem Doublegewinn 2017 ist Elyounoussi vor allem etwas aus seiner Zeit in Basel in Erinnerung geblieben: die Auftritte mit dem FCB in der Champions League.

In der Saison 2017/2018 marschiert der damalige Serienmeister dank Siegen gegen Benfica und Manchester United bis in den Achtelfinal der Königsklasse. Dort muss sich der FCB in der Gesamtabrechnung zwar Manchester City geschlagen geben, entscheidet aber das Rückspiel im Etihad Stadium mit 2:1 für sich. Elyounoussi schiesst selbst ein Tor und bereitet den Siegestreffer durch Michael Lang vor. «Eines meiner besten Spiele für den FCB, das mir die Möglichkeit gegeben hat, in die Premier League zu gehen», blickt er zurück.

Elyounoussi wünscht sich anderes Wiedersehen

Während der FCB seit dem Spiel gegen ManCity auf einen weiteren Auftritt in der Champions League wartet, kehrt Elyounoussi vor zwei Jahren auf die grosse europäische Bühne zurück. Nach drei Saisons mit Southampton und einer zweijährigen Leihe zu Celtic Glasgow wechselt er im Sommer 2023 nach Kopenhagen. Mit den Dänen geht es in seiner ersten Saison erneut in den Achtelfinal, wieder bedeutet Manchester City Endstation.

In den vergangenen Jahren hat Elyounoussi den FCB noch immer intensiv verfolgt. «Es freut mich, dass der Klub wieder da ist, wo er hingehört», sagt er. Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub hätte er sich aber lieber unter anderen Umständen gewünscht. «In der Ligaphase der Champions League», so Elyounoussi.

Weil es aber schon in den Playoffs zum Duell mit Kopenhagen kommt, könnte ausgerechnet jener Spieler, der beim letzten Basler Champions-League-Auftritt derart geglänzt hat, die lang ersehnte Rückkehr des FCB verhindern.