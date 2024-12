Goalie-Sorgen bei Bayern München

1/7 Manuel Neuer wird Bayern München bis Ende Jahr fehlen. Foto: imago/Sven Simon

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Bayern München muss voraussichtlich bis Ende Jahr auf Manuel Neuer (38) verzichten. Die Nummer eins verpasste wegen Rippenbeschwerden am Samstag bereits das Bundesliga-Spiel gegen Heidenheim (4:2) verletzungsbedingt. Am Montagabend gibt Vincent Kompany (38) an der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk vom Dienstag die bittere Diagnose bekannt: «Er hat einen Rippenbruch und wird dieses Jahr nicht mehr spielen», so der Bayern-Coach.

Auf Nachfrage bestätigt Kompany, dass sich der Bayern-Captain die Verletzung bei seinem Foul an Jeremie Frimpong in der 17. Minute beim Pokal-Out gegen Leverkusen (0:1) zugezogen hatte. Er war im Zweikampf mit Frimpong zusammengeprallt und wurde für die Aktion mit Rot vom Platz gestellt.

Ersatzgoalie Ulreich fehlt «aus privaten Gründen»

Mit dem längeren Ausfall der Nummer eins werden die Torhüter-Sorgen bei den Münchnern noch grösser. Denn Neuers Ersatz Sven Ulreich (36) steht seit Wochen nicht im Kader des deutschen Rekordmeisters.

Die genauen Gründe für die Abwesenheit gibt Bayern nicht bekannt. Kompany bestätigte zuvor lediglich, dass Ulreich «aus privaten Gründen» nicht zur Verfügung stehe. «Wir können dazu im Moment nicht mehr sagen», erklärte der Belgier weiter. Bayerns Pressesprecher Dieter Nickles bat um die Respektierung der Privatsphäre des 36-Jährigen.

Neuer durch die Nummer drei vertreten

Am Dienstag in Gelsenkirchen, wo Donezk aufgrund des Krieges in der Ukraine seine Heimspiele austrägt, wird Neuer daher erneut von Daniel Peretz (24) vertreten. Der Israeli ersetzte den Münchner Stammkeeper bereits nach dessen Roten Karte gegen Leverkusen und am Wochenende gegen Heidenheim und hat daher schon etwas Spielpraxis.

Bayern-Coach Kompany sah die Auftritte seiner Nummer drei dabei sehr positiv: «Er hat es bis jetzt sehr gut gemacht und sich seine Spielminuten auch verdient. Er soll einfach bei sich selbst bleiben». Nun hat Peretz also bis Ende Jahr Zeit, sich zu beweisen.