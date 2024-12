Weltmeister und Ex-Bayern-Star leidet an Muskelsucht

Weltmeister und Ex-Bayern-Star leidet an Muskelsucht

1/5 Bixente Lizarazu spricht über seine Krankheit. Foto: Icon Sport via Getty Images

Auf einen Blick Ex-Fussballer Bixente Lizarazu offenbart, dass er krank ist

Der Franzose leidet unter Muskelsucht

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Als Fussballer hat Bixente Lizarazu (54) unzählige Erfolge gefeiert. Mit Frankreich wurde er Welt- und Europameister, gewann mit Bayern München unter anderem die Champions League, sechs Meistertitel und fünfmal den Pokal. 2006 hat der Franzose seine Fussballschuhe an den Nagel gehängt.

Nun offenbart Lizarazu gegenüber der französischen Zeitung «Tribune du Dimanche»: «Ich bin krank.» Konkret leidet der ehemalige Fussballer unter Muskelsucht. Dabei handelt es sich um eine Störung des Selbstbildes, bei der die Ausprägung der Muskeln als unzureichend betrachtet wird. Um dem entgegenzuwirken, treiben Betroffene exzessiv Sport.

Energie rauslassen

Nach seinem Rücktritt vom Fussball habe Lizarazu eine Alternative gebraucht. Er habe unter anderem im Radfahren eine neue Leidenschaft gefunden und verbringe nun viel Zeit damit. Etwas, womit auch seine Ehefrau Claire Keim umgehen müsse. «Sie kannte mich als professionellen Fussballer, daher habe ich das Glück, dass sie meine Sportabhängigkeit akzeptiert», erklärt Lizarazu. Und fügt an: «Auch wenn es meiner Gesundheit zugutekommt, nimmt es sicherlich viel Zeit in Anspruch.»

Nicht nur wegen seiner Krankheit brauche Lizarazu den Sport in seinem Leben. «Ich bin 54 Jahre alt und muss mich immer noch wie ein Athlet fühlen», sagt er. Und führt aus: «Wer abrupt mit dem Sport aufhört, läuft Gefahr, in eine Depression zu verfallen.» Der Sport helfe ihm, sich wohlzufühlen. Deswegen bringe er den Körper immer wieder an seine Grenzen. «Ich muss über mich hinauswachsen, mich verausgaben und die ganze Energie rauslassen, die ich im Überfluss habe», meint Lizarazu. Zudem helfe ihm der Sport, die Sorgen des Alltags zu vergessen.