Drei Tage Champions League in Serie – das gibts in diesem Jahr erstmals. Der Grund für diese Neuerung liegt in der Reform, welcher der Wettbewerb unterzogen wurde.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Jeder Fussball-Fan weiss: Am Dienstag und am Mittwoch wird in der Champions League gespielt. Der Donnerstag hingegen gehört der Europa League und der Conference League. So manch einer, der heute Donnerstag aufs sportliche Tagesprogramm schaut, dürfte sich deswegen verwundert die Augen reiben. Denn ausnahmsweise rollt auch an diesem Donnerstag der Ball in der Königsklasse.

Grund dafür ist die Reform der Champions League. Seit dieser Saison gibts keine Gruppenphase mehr, stattdessen werden alle Teams in eine Liga gesteckt und spielen gegen acht unterschiedliche Gegner. Danach gehts direkt mit den Achtelfinals weiter. Als weitere Neuerung kommt eine exklusive Woche dazu.

Da die Europa League (25./26. September) und die Conference League (2. Oktober) später in ihre Ligaphasen starten, wird im Rahmen der ersten Runde auch am Donnerstag in der Champions League gespielt. Den Fussball-Fan freuts. An drei Tagen hintereinander kann er die besten Teams Europas gegeneinander spielen sehen. Zum Abschluss stehen etwa Granit Xhaka und Leverkusen im Einsatz (18.45 Uhr, gegen Rotterdam).

Alle Partien zeitgleich zum Abschluss

Und auch die anderen beiden Wettbewerbe bekommen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn die Europa League nächste Woche startet, werden die Partien am Mittwoch und am Donnerstag ausgetragen. In der Conference League rollt der Ball kurz vor Weihnachten exklusiv. Ihre Partien werden alle am selben Tag, dem 19. Dezember, ausgetragen.

Einen vollgepackten Spieltag gibts neu auch in der Champions League. Damit die letzte Runde der Ligaphase möglichst fair über die Bühne geht, finden diese Partien zeitgleich am 29. Januar (21 Uhr) statt.

