Mit einem 0:0 startet Manchester City in die neue Champions-League-Kampagne. Das hat Seltenheitswert. Torlos bleiben die Engländer in der Königsklasse fast nur gegen Schweizer Torhüter.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Manchester City in der Königsklasse – das bedeutet in der Regel Tore am Laufmeter. In der Champions-League-Saison 2023/24 schossen die Citizens in ihren zehn Einsätzen ganze 28 Tore.

Da erscheint der Auftakt in die aktuelle Saison fast schon wie ein Fehlstart. Gegen Inter müssen sich Erling Haaland, Phil Foden und Co. tatsächlich mit einem 0:0 begnügen. An Yann Sommer, dem Schweizer Schlussmann der Nerazzurri, gabs kein Vorbeikommen.

Ein Ausrutscher der sonst so hochtourig laufenden City-Offensive? Nicht ganz.

Kein Vorbeikommen für ManCity-Captain Kevin De Bruyne an Inters Hintermannschaft mit Goalie Yann Sommer.

Neben dem Inter-Spiel vom Mittwochabend konnte in den letzten 19 Champions-League-Partien nur ein anderes Team auch die Null halten gegen ManCity: Borussia Dortmund mit Gregor Kobel im Tor. Das 0:0 des BVB gegen das Team von Trainer Pep Guardiola datiert zurück auf den 25. Oktober 2022.

Inter verteidigt, als läge im Tor ein Baby

Schon damals brauchte es einen Schweizer Keeper in Top-Form. Kobel konnte Dortmund trotz klarer Überlegenheit der Engländer im Spiel halten und parierte in der 58. Minute gar einen Penalty von Riyad Mahrez.

So eine Heldentat war bei Inters torlosem Remis im Etihad-Stadion von Yann Sommer zwar nicht nötig, dafür sonst einige starke Paraden. «In dieser Mannschaft verteidigt jeder das eigene Tor, als läge dort ein Baby drin», meinte Sommer schon vor dem Kracher gegen ManCity. Und so trat Inter beim Showdown in der Königsklasse dann auch auf.

Die Schweizer Top-Goalies als Kryptonit der City-Offensive zu bezeichnen, wäre allerdings nicht ganz korrekt. Immerhin behielt in der Saison 2022 unmittelbar vor dem BVB-Spiel auch noch ein weiterer Torhüter in der Champions League eine weisse Weste gegen ManCity: Kopenhagen-Keeper Kamil Grabara hielt im damaligen Gruppenspiel ebenfalls die Null. Auch er parierte einen Penalty von Riyad Mahrez.

