Harry Kane erzielt vier der neun Tore Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bayern München startet mit einem furiosen 9:2 gegen Dinamo Zagreb in die Champions League. Kein Wunder, spricht Harry Kane (31) von «einer unglaublichen Nacht». Er steuert zum Spektakel vier Tore bei – drei davon Penaltys. Ein Kuriosum, das Kane noch nie erlebt hat. «Beim Dritten wusste ich gar nicht mehr, was ich machen und wohin ich schiessen sollte», meint er bei «Dazn». «Aber zum Glück habe ich auch den versenkt.»

Der Stürmer stellt mit seinem Viererpack mehrere CL-Bestmarken auf. Er ist nicht nur der erste Engländer mit vier Toren in einem Spiel, sondern neu auch der erfolgreichste. Mit 33 Treffern in 45 Partien zieht er am bisherigen Rekordtorschützen Wayne Rooney (38, 30 Tore, 85 Spiele) vorbei. Zudem hat im Europacup noch nie einer drei Penaltys in einem Spiel versenkt.

Nicht nur Kane sammelt an diesem Abend Rekorde. Auch Thomas Müller (35) stellt einen auf. Zum 152. Mal spielt er für Bayern Königsklasse – so oft wie kein anderer für einen Verein. Davor lag er gleichauf mit Xavi (44, 151 Mal für Barça).

Basel ist Negativ-Rekord los

Die Bayern feiern zudem ihren höchsten Sieg in Europas Klub-Wettbewerben. Das dürfte auch den FC Basel freuen, denn bisher hielt er den unrühmlichen Rekord der höchsten Niederlage. Im Achtelfinal 2012 verlor er ebenso 0:7 wie drei Jahre später Schachtar Donezk. Auch mehr Tore haben die Bayern noch nie erzielt.

Für Vincent Kompany (38) ist es ebenfalls ein besonderer Abend. Er steht erstmals als Trainer in der Champions League an der Seitenlinie – und feiert den höchsten Debüt-Sieg. Nicht nur deswegen wird er aufatmen. Denn was wäre das bitter gewesen, wenn bei seinem Einstand eine unglaubliche Bayern-Serie gerissen wäre? Am 18. September 2002 verlor München letztmals sein Auftaktspiel in der Königsklasse – 2:3 gegen Deportivo La Coruna. Seither hat man nun 21-mal in Serie gewonnen.

Neuer sorgt für Schreckmoment

Neben all den Rekorden, gibts für Bayern aber auch einen Schreckmoment. In der 4. Minute landet Manuel Neuer (38) nach einem Luftduell unglücklich auf dem Rücken. Er kann die Halbzeit zwar beenden, lässt sich in der Pause aber auswechseln. Offenbar eine Vorsichtsmassnahme. Er habe ein Stechen im Oberschenkel gespürt, meint der Goalie nach der Partie. «Aber es ist nichts Gravierendes.»