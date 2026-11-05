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BVB hält Rekord
Como mitten in torreichsten Champions-League-Spielen aller Zeiten

Am Mittwochabend bestreitet Como sein erst viertes Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte und geht mit einem 9:1-Sieg direkt in die Annalen der Königsklasse ein. In der CL-Historie gabs allerdings drei Spiele mit noch mehr Toren.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Die Anzeigetafel ist kein Scherz: Como überfahrt Lens mit 9:1.
Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias

Darum gehts

  • Como schiesst sich mit 9:1-Sieg in CL-Geschichtsbücher
  • In drei Spielen fielen gar noch mehr Tore
  • BVB-Warschau hält Rekord mit 12 Teffern
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Legendär, vernichtend und fast zu schön, um wahr zu sein: Die internationale Presse überschüttet die Mannschaft von Como nach ihrem Übersieg gegen Lens mit Lob und Anerkennung. Neun Tore schenkt der CL-Debütant den in allen Belangen völlig überforderten Franzosen ein und feiert dabei gleich sieben verschiedene Torschützen. Einzig Stürmer Anastasios Douvikas trifft mehrfach und erzielt dabei einen Hattrick. Während die Como-Gala gleich zwei Rekorde bricht, gabs in der langen Geschichte der Champions League tatsächlich drei Spiele mit noch mehr Treffern.

Monaco – Deportivo La Coruña: 8:3

Um Monacos höchsten Sieg der eigenen CL-Geschichte zu finden, muss man besonders weit zurückblättern. Im November 2003 schickte man Deportivo La Coruña mit 8:3 zurück nach Spanien und legte los wie die Feuerwehr. In der 2. Minute wurde der Torreigen eröffnet, nach einer halben Stunde lagen die Monegassen bereits mit vier Längen vorn. Zur Pause stand es gar 5:2. Das Schlussresultat von 8:3 war gleichzeitig die höchste CL-Niederlage in der Geschichte von Deportivo La Coruña.

Bayern – Dinamo Zagreb: 9:2

Ein Stängeli desselben Teams gabs in 72 Jahren Champions League bislang nie, Bayern kam dieser Marke vor zwei Jahren jedoch sehr nahe. Nachdem sie zur Pause gegen Dinamo Zagreb 3:0 führten, schienen sich die Kroaten mit zwei Treffern wieder zurück ins Spiel gebracht zu haben. Ab der 57. Minute netzten die Münchner jedoch weitere sechsmal ein und stellten auf 9:2. Es ist bis heute die höchste Anzahl Tore, die jemals von einer Mannschaft in einem CL-Spiel geschossen wurde. Seit Mittwochabend teilen sich die Münchner diesen Platz mit Como.

Borussia Dortmund – Legia Warschau: 8:4

Das in dieser Hinsicht spektakulärste Spiel jemals sahen die Fans im November 2016, als sich Dortmund und Legia Warschau im Ruhrpott gegenüberstanden. Den Heimfans wurde mit acht Treffern reichlich Grund zur Freude geboten, auch wenn man gleichzeitig vier hinnehmen musste. In der Summe macht das ganze zwölf Tore – bis heute das torreichste Champions-League-Spiel aller Zeiten.

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Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
15
12
2
Real Madrid
Real Madrid
4
6
12
3
Arsenal FC
Arsenal FC
4
5
10
4
Como 1907
Como 1907
4
13
9
5
FC Barcelona
FC Barcelona
4
8
9
6
Aston Villa
Aston Villa
4
6
9
7
Manchester City
Manchester City
4
5
9
8
Liverpool FC
Liverpool FC
4
4
9
9
FC Brügge
FC Brügge
4
4
9
10
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
4
4
9
11
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
4
2
9
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
2
9
13
Bayern München
Bayern München
4
7
8
14
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
3
7
15
Inter Mailand
Inter Mailand
4
2
6
16
LASK Linz
LASK Linz
4
1
6
17
Manchester United
Manchester United
4
0
6
18
Galatasaray SK
Galatasaray SK
4
-1
6
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
4
-5
5
20
AS Rom
AS Rom
4
2
4
21
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
4
0
4
22
Viking FK
Viking FK
4
-1
4
23
Atletico Madrid
Atletico Madrid
4
-1
4
24
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
4
-1
4
25
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
4
-5
4
26
FC Porto
FC Porto
4
-1
3
27
SSC Neapel
SSC Neapel
4
-5
3
28
Villarreal CF
Villarreal CF
4
-6
3
29
AEK Athen
AEK Athen
4
-6
3
29
RB Leipzig
RB Leipzig
4
-6
3
31
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
4
-6
3
32
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
4
-7
3
33
RC Lens
RC Lens
4
-12
3
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
4
-4
1
35
OSC Lille
OSC Lille
4
-6
1
36
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
4
-16
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
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Champions League
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BVB Borussia Dortmund
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        Lens