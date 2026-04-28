Keine fünf Wochen mehr dauerts, bis in der Puskas-Arena in Budapest der neue König von Europa gekrönt wird. Tickets, Übertragung, Anspielzeit und mehr: Das musst du zum CL-Final wissen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Champions-League-Final am 30. Mai in Budapests Puskas-Arena

Endspiel läuft sowohl im Pay- als auch im Free-TV

Rockband «The Killers» spielt vor Anpfiff ab 17.45 Uhr

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Noch fehlen die Namen der beiden diesjährigen Champions-League-Finalisten, doch das Endspiel wirft bereits seine Schatten voraus. Vier Mannschaften träumen davon, ihre Saisons mit dem wichtigsten Pokal im europäischen Klubfussball zu vergolden und ihr ganz eigenes Stück Vereinsgeschichte zu schreiben.

Wann wird wo gespielt?

Austragungsort ist dieses Jahr die Puskas-Arena in Budapest. Die ungarische Metropole verwandelt sich am 30. Mai zur temporären Fussballhauptstadt Europas und empfängt Tausende Fans, Journalisten und Funktionäre. Anders als in früheren Jahren erfolgt der Anpfiff bereits um 18 Uhr.

Wer spielt gegen wen?

Das wissen wir erst nächste Woche. Im ersten Halbfinal duellieren sich die Bayern mit Vorjahressieger PSG. Im anderen kämpft Arsenal gegen Atlético. Diese Woche stehen die Hinspiele auf dem Programm, bis kommenden Mittwochabend stehen die Finalisten dann fest.

Wo läuft der Final im TV?

Gute Nachrichten für alle Fussballfans: Fürs Endspiel wird kein Abo benötigt. Zwar überträgt Rechteinhaber Blue natürlich auch das Saisonhighlight, auf SRF läuft es jedoch ebenfalls. In grossen wie kleinen Ortschaften im ganzen Land gibts zudem Champions-League-Public-Viewings.

Gibts noch Tickets?

Der öffentliche Ticketverkauf seitens Uefa ist seit dem 19. März beendet. Von den total 61'400 Eintrittskarten gingen 39'000 an Fans, der Rest ging an Sponsoren, TV-Stationen usw. Für die beiden Finalisten gibts je 17'200 Tickets, womit noch 4600 in den öffentlichen Verkauf gingen. Wer dabei leer ausging, kann sich letzte Hoffnungen über die Wiederverkaufsplattform der Uefa machen.

Fan-Erlebnisse und Show

Für Unterhaltung ist bereits weit vor Anpfiff gesorgt. Ab Donnerstag (28. April) findet das Champions Festival statt, ein viertägiges Event voller Aktivitäten, Live-Entertainment und Überraschungen. Und auch am Matchtag selbst gibts eine Show vor der eigentlichen Action. Ab 17.45 Uhr performt die Rockband «The Killers» live im Stadion, ehe um 18 Uhr der Final eröffnet wird.