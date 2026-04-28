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Der Countdown läuft
Alles zum Champions-League-Final 2026

Keine fünf Wochen mehr dauerts, bis in der Puskas-Arena in Budapest der neue König von Europa gekrönt wird. Tickets, Übertragung, Anspielzeit und mehr: Das musst du zum CL-Final wissen.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Am 30. Mai geht in der Budapester Puskas-Arena der Final über die Bühne.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Champions-League-Final am 30. Mai in Budapests Puskas-Arena
  • Endspiel läuft sowohl im Pay- als auch im Free-TV
  • Rockband «The Killers» spielt vor Anpfiff ab 17.45 Uhr
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Noch fehlen die Namen der beiden diesjährigen Champions-League-Finalisten, doch das Endspiel wirft bereits seine Schatten voraus. Vier Mannschaften träumen davon, ihre Saisons mit dem wichtigsten Pokal im europäischen Klubfussball zu vergolden und ihr ganz eigenes Stück Vereinsgeschichte zu schreiben.

Wann wird wo gespielt?

Austragungsort ist dieses Jahr die Puskas-Arena in Budapest. Die ungarische Metropole verwandelt sich am 30. Mai zur temporären Fussballhauptstadt Europas und empfängt Tausende Fans, Journalisten und Funktionäre. Anders als in früheren Jahren erfolgt der Anpfiff bereits um 18 Uhr.

Wer spielt gegen wen?

Das wissen wir erst nächste Woche. Im ersten Halbfinal duellieren sich die Bayern mit Vorjahressieger PSG. Im anderen kämpft Arsenal gegen Atlético. Diese Woche stehen die Hinspiele auf dem Programm, bis kommenden Mittwochabend stehen die Finalisten dann fest.

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Wo läuft der Final im TV?

Gute Nachrichten für alle Fussballfans: Fürs Endspiel wird kein Abo benötigt. Zwar überträgt Rechteinhaber Blue natürlich auch das Saisonhighlight, auf SRF läuft es jedoch ebenfalls. In grossen wie kleinen Ortschaften im ganzen Land gibts zudem Champions-League-Public-Viewings.

Gibts noch Tickets?

Der öffentliche Ticketverkauf seitens Uefa ist seit dem 19. März beendet. Von den total 61'400 Eintrittskarten gingen 39'000 an Fans, der Rest ging an Sponsoren, TV-Stationen usw. Für die beiden Finalisten gibts je 17'200 Tickets, womit noch 4600 in den öffentlichen Verkauf gingen. Wer dabei leer ausging, kann sich letzte Hoffnungen über die Wiederverkaufsplattform der Uefa machen.

Fan-Erlebnisse und Show

Für Unterhaltung ist bereits weit vor Anpfiff gesorgt. Ab Donnerstag (28. April) findet das Champions Festival statt, ein viertägiges Event voller Aktivitäten, Live-Entertainment und Überraschungen. Und auch am Matchtag selbst gibts eine Show vor der eigentlichen Action. Ab 17.45 Uhr performt die Rockband «The Killers» live im Stadion, ehe um 18 Uhr der Final eröffnet wird.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
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Arsenal
Arsenal
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Bayern München
FC Bayern München
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
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