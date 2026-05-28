Arsenal oder PSG? Nur noch wenige Tage, bis in Budapest der neue König im Klubfussball gekrönt wird. Anspielzeit, Übertragung, Show und mehr: Das musst du zum CL-Final 2026 wissen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Champions-League-Final am 30. Mai in Budapests Puskas-Arena

Endspiel läuft sowohl im Pay- als auch im Free-TV

Rockband «The Killers» tritt vor Anpfiff auf

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

In den nationalen Ligen sind seit letztem Wochenende die meisten Entscheidungen gefallen. Diesen Samstag endet mit der Champions League auch der dritte und wichtigste europäische Wettbewerb auf Klubebene. Im Final stehen sich dabei zwei frisch gebackene Meister gegenüber.

Wann wird wo gespielt?

Austragungsort ist dieses Jahr die Puskas-Arena in Budapest. Die ungarische Metropole verwandelt sich am 30. Mai zur temporären Fussballhauptstadt Europas und empfängt Tausende Fans, Journalisten und Funktionäre. Anders als in früheren Jahren erfolgt der Anpfiff bereits um 18 Uhr.

Wer spielt gegen wen?

PSG zog zum zweiten Mal in Serie ins Endspiel der Champions League ein und schielt auf die Titelverteidigung. Es wäre erst das zweite Mal in der Geschichte, seit es die CL im aktuellen Format gibt. Real Madrid wurde zwischen 2016 und 2018 sogar dreimal in Serie Champion. Diese historische PSG-Leistung verhindern möchte Arsenal. Nach einem packenden Endspurt in der Premier League setzten sich die Londoner nach 22 langen Jahren endlich wieder die Premier-League-Krone auf und könnten sich mit dem Double-Gewinn unsterblich machen.

Wo läuft der Final im TV?

Gute Nachrichten für alle Fussballfans: Fürs Endspiel wird kein Abo benötigt. Zwar überträgt Rechteinhaber Blue natürlich auch das Saisonhighlight, auf SRF läuft es jedoch ebenfalls. In grossen wie kleinen Ortschaften im ganzen Land gibts zudem Champions-League-Public-Viewings.

Gibts noch Tickets?

Der öffentliche Ticketverkauf seitens Uefa ist seit dem 19. März beendet. Von den total 61'400 Eintrittskarten gingen 39'000 an Fans, der Rest ging an Sponsoren, TV-Stationen usw. Für die beiden Finalisten gibts je 17'200 Tickets, womit noch 4600 in den öffentlichen Verkauf gingen. Auf der Wiederverkaufsplattform der Uefa werden mittlerweile keine Tickets mehr angeboten.

Fan-Erlebnisse und Show

Für Unterhaltung ist bereits weit vor Anpfiff gesorgt. Ab heute findet das Champions Festival statt, ein viertägiges Event voller Aktivitäten, Live-Entertainment und Überraschungen. Und auch am Matchtag selbst gibts eine Show vor der eigentlichen Action. Ab 17.45 Uhr performt die Rockband «The Killers» live im Stadion, ehe der ungarische Konzertpianist Ádám György die Nationalhymne spielt. Um 18 Uhr wir dann der Final eröffnet.