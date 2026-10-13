BVB muss gegen Champions-League-Knacknuss auf Star verzichten

Borussia Dortmund muss in der Champions League auf Nico Schlotterbeck verzichten, denn er reist nicht mit nach Norwegen. Am Samstag soll er wieder dabei sein.

Darum gehts Schlotterbeck fehlt dem BVB gegen Bodø/Glimt

Bensebaini könnte den Abwehrchef ersetzen

Schweizer Schiedsrichter Urs Schnyder pfeift die Partie

Lynn Piubel Reporterin Sport

Für Borussia Dortmund steht am Mittwoch das Champions-League-Auswärtsspiel bei Bodø/Glimt an. Ein unangenehmer Gegner, der in der letzten Saison Top-Klubs wie Manchester City, Inter und Atlético Madrid geschlagen hat. BVB-Trainer Niko Kovac (54), der erst gerade seinen Vertrag verlängert hat, muss in Norwegen zudem ohne seinen Abwehr-Star auskommen: Nico Schlotterbeck (26) ist nicht mitgereist.

Der Grund ist eine Belastungssteuerung nach zuletzt langer Verletzungsphase. Der BVB will bei seinem Vizecaptain kein Risiko eingehen und ihn schonen. Schlotterbeck hat turbulente Monate hinter sich. Bei der WM im Sommer zog er sich einen Bänderriss zu. Nach seinem Comeback verletzte er sich bei der Nationalmannschaft erneut am Sprunggelenk.

«Geht darum, herunterzufahren»

Deutsche Medien spekulieren, dass Kovac nun Ramy Bensebaini (31) neben Waldemar Anton (30) und Joane Gadou (19) in der Abwehr aufstellen könnte, um Schlotterbeck zu ersetzen. Zuletzt stand der Nationalspieler beim 2:2 gegen Werder Bremen bereits wieder in der Startelf und traf sogar.

Jetzt soll er erst einmal durchschnaufen. Sportvorstand Lars Ricken (50) erklärte vor der Abreise nach Norwegen: «Leider hat er sich bei der Nationalmannschaft wieder verletzt, auch da sind wir davon ausgegangen, dass es etwas länger dauern könnte. Jetzt hat er wieder direkt gespielt. Es geht einfach darum, ein bisschen herunterzufahren.» Und Ricken machte gleichzeitig Hoffnung: «Gegen Union Berlin wird er wieder mit dabei sein.»

Übrigens: Gepfiffen wird die Partie der Dortmunder im hohen Norden vom Schweizer Schiedsrichter Urs Schnyder, der von den Assistenten-Zwillingen Marco und Benjamin Zürcher an der Seitenlinie unterstützt wird. Fedayi San fungiert als VAR.