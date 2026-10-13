DE
FR
Abonnieren

«Geht darum, herunterzufahren»
BVB muss gegen Champions-League-Knacknuss auf Star verzichten

Borussia Dortmund muss in der Champions League auf Nico Schlotterbeck verzichten, denn er reist nicht mit nach Norwegen. Am Samstag soll er wieder dabei sein.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/5
Nico Schlotterbeck fehlt dem BVB beim Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt in Norwegen.
Foto: Borussia Dortmund via Getty Images

Darum gehts

  • Schlotterbeck fehlt dem BVB gegen Bodø/Glimt
  • Bensebaini könnte den Abwehrchef ersetzen
  • Schweizer Schiedsrichter Urs Schnyder pfeift die Partie
Lynn Piubel, Autorenprofil
Lynn PiubelReporterin Sport

Für Borussia Dortmund steht am Mittwoch das Champions-League-Auswärtsspiel bei Bodø/Glimt an. Ein unangenehmer Gegner, der in der letzten Saison Top-Klubs wie Manchester City, Inter und Atlético Madrid geschlagen hat. BVB-Trainer Niko Kovac (54), der erst gerade seinen Vertrag verlängert hat, muss in Norwegen zudem ohne seinen Abwehr-Star auskommen: Nico Schlotterbeck (26) ist nicht mitgereist.

Der Grund ist eine Belastungssteuerung nach zuletzt langer Verletzungsphase. Der BVB will bei seinem Vizecaptain kein Risiko eingehen und ihn schonen. Schlotterbeck hat turbulente Monate hinter sich. Bei der WM im Sommer zog er sich einen Bänderriss zu. Nach seinem Comeback verletzte er sich bei der Nationalmannschaft erneut am Sprunggelenk.

«Geht darum, herunterzufahren»

Deutsche Medien spekulieren, dass Kovac nun Ramy Bensebaini (31) neben Waldemar Anton (30) und Joane Gadou (19) in der Abwehr aufstellen könnte, um Schlotterbeck zu ersetzen. Zuletzt stand der Nationalspieler beim 2:2 gegen Werder Bremen bereits wieder in der Startelf und traf sogar.

Jetzt soll er erst einmal durchschnaufen. Sportvorstand Lars Ricken (50) erklärte vor der Abreise nach Norwegen: «Leider hat er sich bei der Nationalmannschaft wieder verletzt, auch da sind wir davon ausgegangen, dass es etwas länger dauern könnte. Jetzt hat er wieder direkt gespielt. Es geht einfach darum, ein bisschen herunterzufahren.» Und Ricken machte gleichzeitig Hoffnung: «Gegen Union Berlin wird er wieder mit dabei sein.»

Übrigens: Gepfiffen wird die Partie der Dortmunder im hohen Norden vom Schweizer Schiedsrichter Urs Schnyder, der von den Assistenten-Zwillingen Marco und Benjamin Zürcher an der Seitenlinie unterstützt wird. Fedayi San fungiert als VAR.

Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
1:0
2
3
6
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
3
Bayern München
Bayern München
1
5
3
4
FC Barcelona
FC Barcelona
1
4
3
5
Manchester United
Manchester United
1
4
3
6
Como 1907
Como 1907
1
3
3
7
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
8
Manchester City
Manchester City
1
2
3
9
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
11
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
12
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
12
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
14
Arsenal FC
Arsenal FC
1
1
3
15
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
16
RC Lens
RC Lens
0:1
2
0
3
17
AS Rom
AS Rom
1
0
1
17
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
19
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
19
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
0
1
21
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
0:0
2
-1
1
22
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
0:0
2
-4
1
23
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
24
FC Brügge
FC Brügge
1
-1
0
24
OSC Lille
OSC Lille
1
-1
0
26
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
26
Inter Mailand
Inter Mailand
1
-1
0
28
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
28
SSC Neapel
SSC Neapel
1
-1
0
30
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-2
0
30
Viking FK
Viking FK
1
-2
0
32
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
33
RB Leipzig
RB Leipzig
1
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
21133197 entity_logo_borussia_dortmund
BVB Borussia Dortmund
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21133197 entity_logo_borussia_dortmund
        BVB Borussia Dortmund