Die erste Hälfte des 5. Spieltags der Champions League ist vorbei und bot so einiges. Von einem zauberhaften Jude Bellingham über eine ausflippende Tennis-Legende bis hin zum unsichtbaren Erling Haaland.

Darum gehts Spanien feiert Jude Bellingham für Traumtor ab und liefert Zidane-Vergleiche

Tennis-Legende Rafael Nadal flippt wegen Tor aus und erschrickt seinen Sohn

Erling Haaland mit unterirdischem xG-Wert bei ManCity-Remis

Cédric Heeb Redaktor Sport

Zidane-Vergleich für Bellingham

«Das war Zidane. Ein Tor für die Ewigkeit. Ein wahres Meisterwerk.» So beschreibt die «Marca» das traumhafte Volley-Tor von Jude Bellingham (23) beim 5:1 gegen PSV Eindhoven. Die spanische Presse begründet diesen Geniestreich mit der Rückennummer des Engländers, da Zinedine Zidane (54) einst die Nummer 5 bei den Königlichen trug und sich unsterblich machte. Doch der Mittelfeld-Star spielt jegliche Vergleiche direkt nach dem Spiel runter: «Zidane ist viel besser als ich. Er ist viel eleganter, er ist mein Idol.» Sein Trainer José Mourinho (63) kommt derweil nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: «Jude ist aussergewöhnlich, ein Spieler, der alles hat. Körperliche Stärke, Technik, Spielverständnis, Weitblick … einfach alles. Für mich ist er ohne jeden Zweifel der beste Mittelfeldspieler der Welt.»

Tennis-Legende Nadal flippt aus und erschrickt Sohn

Die Gala der Königlichen sieht Tennis-Legende Rafael Nadal (40) von der Tribüne aus. Mit dabei: sein Sohn Rafael Junior (4). Als Bellingham sein Traumtor schiesst, flippt der 22-fache Grand-Slam-Sieger regelrecht aus – und scheint dabei seinen Sprössling etwas zu erschrecken, da dieser in diesem Moment nicht aufs Feld schaut. Als Rafa Jr. dann das Tor in der Wiederholung sieht, zeigt er mit seiner Handbewegung: Madre mia, was für ein Tor.

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Unterirdischer Haaland

Keinen Sieg gibts für Erling Haaland (26) und Manchester City gegen Napoli (2:2). Der sonst so gefährliche Starstürmer bleibt für einmal sehr blass. Gemäss Datenlieferant Opta liegt der xG-Wert des Norwegers bei nur 0,06 – eine unterirdische Zahl für einen Knipser, der in dieser Saison 14 Tore in 16 Partien geschossen hat. Aktuell ist der Wurm drin, denn in den letzten fünf Spielen gelang ihm nur ein Tor.

Schrecksekunde um Klopp-Liebling

Beim 3:1-Erfolg der Leipziger gegen Lens erlebt Brajan Gruda (22) einen Schreckmoment. Kurz vor der Pause tritt ihm Matthieu Udol (30) voll auf den linken Fuss, der gemäss «Sport Bild» ohnehin schon angeschlagen sein soll. Doch der offensive Mittelfeldspieler, der von Bundestrainer Jürgen Klopp (59) im November erstmals für die Nationalmannschaft aufgeboten wurde und sogleich zu einem der Lieblinge der Trainerikone mutierte, kann nach der Pause weiterspielen, ehe er in der 64. Minute ausgewechselt wird.