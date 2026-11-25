José Mourinho ist auf dem besten Weg, Real Madrid wieder galaktisch zu machen und zurück an die Spitze Europas zu bringen. Das 5:1 gegen PSV Eindhoven war der 10. Sieg in Folge. Selbst Sorgenkind Vinicius Junior trifft wieder.

Alain Kunz Reporter Fussball

Wenn es ein Sinnbild braucht dafür, mit welcher Anmut das weisse Ballett in Halbzeit zwei über den Rasen des Bernabeu schwebt, dann ist es das Meisterwerk von Jude Bellingham: Ball in der Luft angenommen, zweimal jongliert – und aus dem Stand volley locker mit dem Aussenrist in die weite Ecke gezirkelt. Wow! Wow! Wow! «Ich weiss auch nicht, wie ich das gemacht habe», sagt der Torschütze. Dabei war PSV in Halbzeit eins besser gewesen. Eine Halbzeit, die Coach José Mourinho als «schockierend» bezeichnete. Die Holländer hatten geführt und Chancen für weitere Tore gehabt. «Sie haben ihren Gameplan da sehr gut umgesetzt», sagt Bellingham. «Wir hingegen haben langsam begonnen. Und es ist ja nicht immer so, dass man den Gegner innert fünf Minuten aus dem Stadion fegt. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir sie dann weggefegt!» Mit einem sackstarken Bellingham.

Mourinho: «Bellingham ist der weltbeste Mittelfeldspieler!»

Dem besten aller Zeiten? Allzu viele Ären hat der Engländer noch nicht erlebt, er ist ja erst 23. Aber er war mit 16 der jüngste Torschütze von Birmingham City. Seit bereits sieben Jahren spielt er auf oberstem Level. «Er wird in den nächsten Jahren ein Kandidat für den Ballon d’Or sein», sagt Blue-Experte Marco Streller. Heuer war er nicht in den Top Ten, was Mourinho zu weiteren markigen Worten verleitete: «Das war ein Skandal! Denn er ist ein herausragender Spieler, der alles hat und kann. Und für mich ist er ohne jeden Zweifel der beste Mittelfeldspieler der Welt!»

Bellingham ist nur eine der Real-Geschichten beim wettbewerbsübergreifend zehnten Sieg in Serie. Dem fünften im fünften Spiel in der Königsklasse. Seit dem Sieg im Clasico vor genau einem Monat sind die einst Galaktischen wieder auf dem Weg in eine andere Galaxie. Das Motto: «Make Real galactic again!»

Vinicius, Mourinhos Sorgenkind

Die zweite Story ist jene von Vinicius Junior. Eigentlich Mourinhos Sorgenkind. Erst lästert und schimpft er während des holprigen Saisonstarts – Real verliert in den ersten sieben Runden zweimal. Vini bucht nur ein Tor, am 26. August gegen Real Sociedad. Und dann entlädt sich der ganze Frust in einer unendlich dummen Aktion, als er Villarreals Nathan Saliba an den Haaren reisst. Nach VAR-Intervention fliegt Vini vom Platz und Real rastet ob des korrekten Entscheids in Globo aus. Mourinho verweigert die Pressekonferenz. Und auf «Bild»-TV zeichnet Marcel Reif ein Sittengemälde des Verfalls von Real.

Vinicius wird für vier Spiele gesperrt, verpasst den Clasico, den die Königlichen auch ohne ihn gewinnen. Und Real Madrid findet während der Absenz des Brasilianers aber sowas von in die Spur! So dass die Rückkehr von Vini ein potenziell riesiges Problem für The Special One darstellt. Gegen Celta Vigo nimmt der eben erst zwanzigjährig gewordene Yan Diomandé dessen Platz ein. Vinicius schmort konsequenterweise auf der Bank, kommt erst nach einer Stunde.

Vini und Diomandé statt Vini oder Diomandé

Doch Mourinho orchestriert das vermeintliche Problem magistral, bringt gegen PSV nur einen Sechser. So wird vorne ein Platz frei. Und statt Diomandé ODER Vini heisst es Diomandé UND Vini. Und als dieser in der 87. Minute endlich sein Tor macht, geht das gesamte Team zu seinem Problem-Brasilero und jubelt mit ihm. Selbst Mou sieht sich bemüssigt, dieses Tor speziell zu zelebrieren. Doch schon am Wochenende wird es wieder aufploppen, das Vini-Problem. Der Tabellenneunte Alaves kommt ins Bernabeu. Und der ist zu Hause wohl eine unschlagbare Macht, auswärts aber eine einzige Niete. Vini zuliebe dürfte eine Einzelsechs deshalb wieder die erste Option sein.