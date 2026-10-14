Trainer-Duo, Mega-Meisterrennen und Guardiola-Coup

Der FC Bayern blamiert sich bei Viking Stavanger und leistet sich mit dem 3:3-Remis einen veritablen Ausrutscher. Für den norwegischen Meister ist es der grösste Coup der Vereinsgeschichte.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

2:0 führt Viking Stavanger gegen die Bayern zur Pause, am Schluss trotzen die Norweger dem Top-Favoriten in der Ligaphase der Champions League ein 3:3 ab. Doch wer ist der Fussball-Zwerg aus dem hohen Norden?

Unorthodoxes Trainer-Duo

Die erste Besonderheit beginnt beim Team aus der viertgrössten Stadt Norwegens (150'000 Einwohner) bereits auf der Trainerbank. Es gibt nicht nur einen Cheftrainer. Bei den Vikings hat man sich dafür entschieden, mit Bjarte Lunde Aarsheim (51) und Morten Jensen (45) ein Duo einzusetzen. Die beiden sind seit 2021 im Amt und sind absolut gleichberechtigt.

Bäume müssen für CL-Traum weichen

Das erste Champions-League-Heimspiel in der 127-jährigen Klub-Geschichte stellte die Verantwortlichen vor logistische Probleme. Um ausreichend Stellfläche für die zahlreichen Fahrzeuge des Bayern-Trosses sowie die schweren TV-Produktionsübertragungswagen zu schaffen, mussten im direkten Stadionumfeld kurzerhand Bäume gefällt werden.

Mini-Kaderwert

Das Kader des FC Bayern weist einen Wert von über einer Milliarde Franken auf. Allein Rot-Sünder Michael Olise (24) hat einen Marktwert von 180 Millionen Franken. Das sieht bei Stavanger deutlich anders aus. Der teuerste Spieler ist Innenverteidiger Henrick Falchener (23, 10 Millionen). Alle Viking-Helden kommen zusammen auf 56 Millionen. Das entspricht dem Wert von Ismael Saibari (25), dem achtteuersten Bayern-Star.

Mega spannendes Meisterrennen

Stavanger sicherte sich in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit 35 Jahren die Meisterschaft. In diesem Jahr will man das Kunststück wiederholen, man hat aber mit Bodö/Glimt einen gleichwertigen Kontrahenten. Nach 22 Runden sind die beiden Teams nicht nur punktgleich (53 Punkte), sie weisen auch dasselbe Torverhältnis (56:20) auf. Weil Stavanger das Hinspiel aber 5:0 gewonnen hat, ist es faktisch Tabellenführer.

Bayern nicht das erste Europacup-Opfer

Die Bayern sind nicht das erste europäische Schwergewicht, das sich am neunfachen norwegischen Meister die Zähne ausbeisst. 2002 kegelte Viking Chelsea aus dem Uefa-Cup. 1992 konnte man dem grossen FC Barcelona im Europapokal ein 0:0 abbringen. Bei den Katalanen stand ein gewisser Pep Guardiola (55) auf dem Rasen.

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