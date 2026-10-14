DE
FR
Abonnieren

Bayern-Schreck Stavanger
Trainer-Duo, Mega-Meisterrennen und Guardiola-Coup

Der FC Bayern blamiert sich bei Viking Stavanger und leistet sich mit dem 3:3-Remis einen veritablen Ausrutscher. Für den norwegischen Meister ist es der grösste Coup der Vereinsgeschichte.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/6
Lange Gesichter bei den Bayern-Stars rund um Harry Kane.
Foto: IMAGO/Beautiful Sports International
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

2:0 führt Viking Stavanger gegen die Bayern zur Pause, am Schluss trotzen die Norweger dem Top-Favoriten in der Ligaphase der Champions League ein 3:3 ab. Doch wer ist der Fussball-Zwerg aus dem hohen Norden?

Unorthodoxes Trainer-Duo

Die erste Besonderheit beginnt beim Team aus der viertgrössten Stadt Norwegens (150'000 Einwohner) bereits auf der Trainerbank. Es gibt nicht nur einen Cheftrainer. Bei den Vikings hat man sich dafür entschieden, mit Bjarte Lunde Aarsheim (51) und Morten Jensen (45) ein Duo einzusetzen. Die beiden sind seit 2021 im Amt und sind absolut gleichberechtigt.

Bäume müssen für CL-Traum weichen

Das erste Champions-League-Heimspiel in der 127-jährigen Klub-Geschichte stellte die Verantwortlichen vor logistische Probleme. Um ausreichend Stellfläche für die zahlreichen Fahrzeuge des Bayern-Trosses sowie die schweren TV-Produktionsübertragungswagen zu schaffen, mussten im direkten Stadionumfeld kurzerhand Bäume gefällt werden.

Mini-Kaderwert

Das Kader des FC Bayern weist einen Wert von über einer Milliarde Franken auf. Allein Rot-Sünder Michael Olise (24) hat einen Marktwert von 180 Millionen Franken. Das sieht bei Stavanger deutlich anders aus. Der teuerste Spieler ist Innenverteidiger Henrick Falchener (23, 10 Millionen). Alle Viking-Helden kommen zusammen auf 56 Millionen. Das entspricht dem Wert von Ismael Saibari (25), dem achtteuersten Bayern-Star.

Mehr zu Bayern
Michael Olise schleicht nach seinem Platzverweis vom Platz.
Scharfe Worte nach Platzverweis
«Die Rote ist überblöd» – Kane und Kompany gehen auf Olise los
Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
Mit Video
«Gespielt wie ein Drecksack»
Bayern kommen aus dem Motzen nicht mehr raus
Fotball, Champions League 2026/2027: Viking - Bayern München
Viking gelingt Sensation
Erst Bayern-Comeback, dann fatales Olise-Blackout

Mega spannendes Meisterrennen

Stavanger sicherte sich in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit 35 Jahren die Meisterschaft. In diesem Jahr will man das Kunststück wiederholen, man hat aber mit Bodö/Glimt einen gleichwertigen Kontrahenten. Nach 22 Runden sind die beiden Teams nicht nur punktgleich (53 Punkte), sie weisen auch dasselbe Torverhältnis (56:20) auf. Weil Stavanger das Hinspiel aber 5:0 gewonnen hat, ist es faktisch Tabellenführer.

Bayern nicht das erste Europacup-Opfer

Die Bayern sind nicht das erste europäische Schwergewicht, das sich am neunfachen norwegischen Meister die Zähne ausbeisst. 2002 kegelte Viking Chelsea aus dem Uefa-Cup. 1992 konnte man dem grossen FC Barcelona im Europapokal ein 0:0 abbringen. Bei den Katalanen stand ein gewisser Pep Guardiola (55) auf dem Rasen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Champions League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
2
7
6
2
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
4
6
3
Arsenal FC
Arsenal FC
2
4
6
4
Bayern München
Bayern München
2
5
4
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
5
3
6
Como 1907
Como 1907
1
3
3
7
Manchester United
Manchester United
2
2
3
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
1
2
3
9
Manchester City
Manchester City
1
2
3
10
Villarreal CF
Villarreal CF
2
1
3
11
Aston Villa
Aston Villa
1
1
3
11
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
1
3
13
Atletico Madrid
Atletico Madrid
2
1
3
14
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
1
3
15
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
15
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
17
AEK Athen
AEK Athen
1
1
3
18
FC Brügge
FC Brügge
2
0
3
19
RC Lens
RC Lens
2
-1
3
20
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-2
3
21
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
2
-2
3
22
AS Rom
AS Rom
1
0
1
22
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
1
0
1
24
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
0
1
25
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
2
-1
1
26
Viking FK
Viking FK
2
-2
1
27
LASK Linz
LASK Linz
1
-1
0
28
Inter Mailand
Inter Mailand
2
-2
0
29
FC Porto
FC Porto
1
-2
0
30
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
0
31
SSC Neapel
SSC Neapel
2
-3
0
32
OSC Lille
OSC Lille
2
-4
0
33
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-4
0
34
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-5
0
35
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
1
-5
0
36
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen