Mit dem Schlusspfiff der Mittwochabendspiele ist das Teilnehmerfeld der diesjährigen CL-Achtelfinalisten komplett. Am Freitag erfolgt bereits deren Auslosung, wobei einige Teams erneut Duos bilden. Durch den Turnierbaum ist der Weg ins Final zudem bereits definiert.

Die Champions-League-Achtelfinalauslosung findet am 23. Februar in Nyon statt

Playoffsieger treffen auf Teams aus den Top 8 der Ligaphase

Final am 30. Mai 2026 in der Puskas Arena in Budapest

Die ganz grosse Playoff-Geschichte lieferte die Mannschaft aus Bodö/Glimt, die im Rückspiel vom Dienstag gegen Inter nicht nur den 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigte, sondern sogar mit 2:1 siegte und damit 16 Jahre nach dem Beinahe-Ruin über eine Sensation jubelte. Am Mittwoch sorgte Atalanta gegen Dortmund mit dem goldenen Treffer zum 4:1 in der 98. (!) Minute für Schlagzeilen. Und Juventus, das sich gegen Galatasaray erst in die Verlängerung rettete, nur um dort doch noch auszuscheiden.

Auch für Atletico, Leverkusen, Newcastle, Real und PSG lief die Extrarunde über die Playoffs erfolgreich. Zusammen mit Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting und City kämpfen sie nun um den Traum, die Champions-League-Trophäe in den Himmel zu recken. Dafür richtet sich der Blick wieder auf die kleinen Kugeln aus Plastik.

Playoffsieger suchen Gegner aus Top 8 der Ligaphase

Diesen Freitag ab 12 Uhr wird in Nyon das letzte Lotterie-Geheimnis dieser CL-Saison gelüftet. Gesucht werden die Achtelfinalgegner der über die Playoffs qualifizierten Mannschaften, die durch ihren Sieg in der Extrarunde ihren Platz im Turnierbaum bereits kennen (siehe Bild unten). Wie schon bei der Ziehung für die Playoffs kommen auch jetzt wieder Duos zum Einsatz.

Die acht Mannschaften, die das Achtelfinalticket über die Ligaphase buchten, werden abhängig ihrer Schlussrangierung zusammengeführt (1. und 2, 3. und 4., 5. und 6. sowie 7. und 8.). Bei der Ziehung wird jeweils erst die eine Kugel, danach die andere des Duos entnommen, um den entsprechenden Platz innerhalb des Turnierbaums zu definieren. Das erstgezogene Team landet stets in der silbernen Hälfte, das zweite in der blauen. Beide haben Heimrecht im Rückspiel.

Turnierbaum gibt Road to Budapest vor

Mit der Auslosung für den Achtelfinal wird wegen des Turnierbaums auch gleich klar, auf wen die Mannschaften im weiteren Verlauf der K.o.-Phase treffen. Dieser zeichnet den Weg bis zum Finale in Budapest vom 30. Mai 2026 vor. Davor finden am 10./11. und 17./18. März die Achtelfinals statt, ehe einen knappen Monat später die Viertelfinals anstehen (7./8. und 14./15. April). Am 28./29. April und 5./6. Mai gehen die Halbfinals über die Bühne.