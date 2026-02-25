DE
FR
Abonnieren

Turnierbaum, Duos, Spieldaten
Alles zur Auslosung der Champions-League-Achtelfinals

Mit dem Schlusspfiff der Mittwochabendspiele ist das Teilnehmerfeld der diesjährigen CL-Achtelfinalisten komplett. Am Freitag erfolgt bereits deren Auslosung, wobei einige Teams erneut Duos bilden. Durch den Turnierbaum ist der Weg ins Final zudem bereits definiert.
Publiziert: 25.02.2026 um 23:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Kommentieren
1/5
Bodö/Glimt sorgte mit dem Einzug in die Achtelfinals für eine wahre Sensation.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Champions-League-Achtelfinalauslosung findet am 23. Februar in Nyon statt
  • Playoffsieger treffen auf Teams aus den Top 8 der Ligaphase
  • Final am 30. Mai 2026 in der Puskas Arena in Budapest
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die ganz grosse Playoff-Geschichte lieferte die Mannschaft aus Bodö/Glimt, die im Rückspiel vom Dienstag gegen Inter nicht nur den 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigte, sondern sogar mit 2:1 siegte und damit 16 Jahre nach dem Beinahe-Ruin über eine Sensation jubelte. Am Mittwoch sorgte Atalanta gegen Dortmund mit dem goldenen Treffer zum 4:1 in der 98. (!) Minute für Schlagzeilen. Und Juventus, das sich gegen Galatasaray erst in die Verlängerung rettete, nur um dort doch noch auszuscheiden.

Auch für Atletico, Leverkusen, Newcastle, Real und PSG lief die Extrarunde über die Playoffs erfolgreich. Zusammen mit Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting und City kämpfen sie nun um den Traum, die Champions-League-Trophäe in den Himmel zu recken. Dafür richtet sich der Blick wieder auf die kleinen Kugeln aus Plastik.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Playoffsieger suchen Gegner aus Top 8 der Ligaphase

Diesen Freitag ab 12 Uhr wird in Nyon das letzte Lotterie-Geheimnis dieser CL-Saison gelüftet. Gesucht werden die Achtelfinalgegner der über die Playoffs qualifizierten Mannschaften, die durch ihren Sieg in der Extrarunde ihren Platz im Turnierbaum bereits kennen (siehe Bild unten). Wie schon bei der Ziehung für die Playoffs kommen auch jetzt wieder Duos zum Einsatz.

Mehr zur Champions League
Der norwegische Zwerg mischt die Königsklasse auf
Mit Video
2010 stand Bodö/Glimt vor Ruin
Der norwegische Zwerg mischt die Königsklasse auf
«Das ist eine schwere Beleidigung gegenüber Benfica»
Klubboss zur Causa Prestianni
«Das ist eine schwere Beleidigung gegenüber Benfica»

Die acht Mannschaften, die das Achtelfinalticket über die Ligaphase buchten, werden abhängig ihrer Schlussrangierung zusammengeführt (1. und 2, 3. und 4., 5. und 6. sowie 7. und 8.). Bei der Ziehung wird jeweils erst die eine Kugel, danach die andere des Duos entnommen, um den entsprechenden Platz innerhalb des Turnierbaums zu definieren. Das erstgezogene Team landet stets in der silbernen Hälfte, das zweite in der blauen. Beide haben Heimrecht im Rückspiel.

Turnierbaum gibt Road to Budapest vor

Mit der Auslosung für den Achtelfinal wird wegen des Turnierbaums auch gleich klar, auf wen die Mannschaften im weiteren Verlauf der K.o.-Phase treffen. Dieser zeichnet den Weg bis zum Finale in Budapest vom 30. Mai 2026 vor. Davor finden am 10./11. und 17./18. März die Achtelfinals statt, ehe einen knappen Monat später die Viertelfinals anstehen (7./8. und 14./15. April). Am 28./29. April und 5./6. Mai gehen die Halbfinals über die Bühne.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Arsenal
Arsenal
FC Barcelona
FC Barcelona
Chelsea
Chelsea
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Arsenal
        Arsenal
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Chelsea
        Chelsea
        Liverpool
        Liverpool
        Manchester City
        Manchester City
        Sporting Lissabon
        Sporting Lissabon
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        Champions League
        Champions League