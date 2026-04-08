Wie die VAR-lose Realität ausschaut, hat das Beipiel Aarau eindrücklich aufgezeigt. Es wäre deshalb absurd, auf die Möglichkeit der «technsichen» Korrektur zu verzichten, meint Fussball-Reporter Alain Kunz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Umfrage: 75 % der Premier-League-Fans gegen VAR

VAR minimiert krasse Fehlentscheide auf nahezu null

Aarau verliert Spiel ohne VAR, direkter Aufstieg gefährdet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alain Kunz Reporter Fussball

«VAR abschaffen, aber subito!» Dieser Ruf war in den letzten Monaten auffällig oft zu hören. Von Trainern, Spielern, Experten – und Fans. In der Premier League seien drei Viertel der Supporter gegen den Video Assistant Referee, ergab eine Umfrage.

Die Gründe: Das verloren gegangene Stadionerlebnis mit der Unsicherheit beim Torjubel und die Warterei auf Entscheide. Die dann teils doch nicht ganz nachvollziehbar sind.

Doch ist es ohne VAR besser? Ein Beispiel vom Dienstagabend: Ref Alessandro Dudic irrt sich im Challenge-League-Spiel Aarau gegen Etoile Carouge bei einem Penaltypfiff monumental. Vor den Bildschirmen zuhause konnten wir uns die Slow-Motions dutzendfach anschauen, den Kopf wieder und wieder schütteln – und denken: Das darf doch nicht wahr sein! Ist es aber. Es ist die VAR-lose Realität. Und so gewinnt Carouge in Aarau und verpasst der FCA den direkten Aufstieg möglicherweise.

Die Krux des VAR ist: Er wird unwillkürlich willkürlich eingesetzt. Im Fussball gibt es sehr viele Foul- und Handspiel-Situationen, die fifty-fifty sind. Bei diesen darf es keine VAR-Intervention geben. Nur den automatisierten Situationen wie Offside oder andererseits den sonnenklaren Fällen, bei denen dem Ref eine Szene komplett entgangen ist (wie zum Beispiel, dass der Aarau-Spieler den Ball gespielt hat) oder die er nicht hat sehen können. Die Quote der krassen Fehlentscheide tendiert durch die VAR-Korrekturen gegen Null! In einem Business, in dem es oft um zig Millionen geht, wäre der Verzicht auf die «technische» Behebung eines krassen Fehlentscheids wie demjenigen in Aarau schlicht absurd.

Das ist die wahre Stärke des VAR. Und genau wegen dieser Stärke sind die Rufe nach dessen Abschaffung Mumpitz. Das hat der Dudic-Bock von Aarau wieder einmal bewiesen.