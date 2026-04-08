Aarau tobt nach Rückschlag im Aufstiegskampf

Aarau muss im Aufstiegsrennen der Challenge League einen Rückschlag hinnehmen. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Étoile Carouge gibt vor allem ein später Schiedsrichter-Entscheid zu reden.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Auf dem Brügglifeld läuft am Dienstagabend die 87. Minute, als Carouge-Stürmer Itaitinga in Richtung des gegnerischen Tors loszieht, an der Strafraumgrenze aber von Aarau-Verteidiger David Acquah gestoppt wird. Dieser spielt bei seinem Tackling den Ball – Schiedsrichter Alessandro Dudic entscheidet aber auf Penalty für die Gäste aus dem Kanton Genf. Einen VAR gibt es in der Challenge League nicht, wodurch das Verdikt nicht mehr überprüft werden kann.

Da Itaitinga den Elfmeter zum vorentscheidenden 2:1 ausnutzt, sorgt die Szene nach Schlusspfiff für mächtig Ärger bei den Beteiligten auf FCA-Seite. Dudic wird bei seinem Gang in die Katakomben mit einem heftigen Pfeifkonzert verabschiedet. Für Marco Thaler ist der Fall klar: «Das war ein erfundener Penalty und eine katastrophale Schiedsrichter-Leistung. Es gibt dazu keine zwei Meinungen, sondern nur jene, dass es kein Penalty ist», sagt der Aarau-Captain gegenüber der Aargauer Zeitung.

«Schiedsrichter entscheidet den Match»

Sein Trainer Brunello Iacopetta pflichtet ihm bei: «Ich verstehe diesen Pfiff überhaupt nicht. Der Schiedsrichter entscheidet den Match in einer Phase, in der wir auf das 2:1 drücken.» Nur zehn Minuten zuvor hat Aarau durch Daniel Afriyie nach langem Rückstand das 1:1 erzielt.

Weil Itaitinga in der Nachspielzeit ebenfalls vom Punkt aus – dieses Mal ist der Penalty-Entscheid richtig – noch auf 3:1 stellt, erleidet Aarau im Aufstiegsrennen vor heimischer Kulisse einen kräftigen Dämpfer. Denn: Direktkonkurrent Vaduz verspielt gegen Schlusslicht Bellinzona zwar beinahe ein 3:0-Polster, gewinnt am Ende im heimischen Rheinpark aber mit 3:2 und liegt damit neu drei Punkte vor dem FCA.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sich Aarau in einem wichtigen Spiel mit einem strittigen Schiri-Entscheid konfrontiert sieht. Im Cup-Achtelfinal gegen Sion Anfang Dezember ging dem entscheidenden Walliser Tor eine zumindest abseitsverdächtige Position voraus. Damals wählte Trainer Iacopetta noch versöhnlichere Worte: «Der Ärger ist da, klar. Das war die spielentscheidende Situation. Aber Fehler gehören zum Sport. Das muss man akzeptieren.»