Aarau holt ehemaligen FCZ-Junior an Bord

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Der FC Aarau stockt sein Kader gleich nochmals auf. Einen Tag nach der Verpflichtung von Stürmer Mohamed Guindo statten die Rüebliländer Guillaume Furrer mit einem Vertrag bis 2028 aus. Der 25-Jährige stand zuletzt in der italienischen Serie C für Lecco im Einsatz.
Die Challenge League ist für den offensiven Mittelfeldspieler Furrer kein Neuland. In der Saison 2023/24 bestritt er 27 Matches für Baden und gleich danach 20 Partien für Xamax. Seine Juniorenzeit verbrachte der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale unter anderem bei Servette und dem FC Zürich.
Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
4
5
10
2
Neuchatel Xamax FCS
4
2
9
3
Yverdon Sport FC
4
3
8
4
FC Winterthur
4
5
7
5
SC Kriens
4
1
6
6
FC Etoile Carouge
4
2
5
7
FC Aarau
4
-3
4
8
FC Rapperswil-Jona
4
-4
3
9
FC Wil
4
-7
3
10
FC Stade Nyonnais
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg