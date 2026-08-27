Aarau holt ehemaligen FCZ-Junior an Bord

Der Tabellensiebte der Challenge League hat sich mit Guillaume Furrer auf einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28 geeinigt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der FC Aarau stockt sein Kader gleich nochmals auf. Einen Tag nach der Verpflichtung von Stürmer Mohamed Guindo statten die Rüebliländer Guillaume Furrer mit einem Vertrag bis 2028 aus. Der 25-Jährige stand zuletzt in der italienischen Serie C für Lecco im Einsatz.

Die Challenge League ist für den offensiven Mittelfeldspieler Furrer kein Neuland. In der Saison 2023/24 bestritt er 27 Matches für Baden und gleich danach 20 Partien für Xamax. Seine Juniorenzeit verbrachte der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale unter anderem bei Servette und dem FC Zürich.