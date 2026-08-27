DE
FR
Abonnieren

Zuletzt in Italien aktiv
Aarau holt ehemaligen FCZ-Junior an Bord

Der Tabellensiebte der Challenge League hat sich mit Guillaume Furrer auf einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28 geeinigt.
Publiziert: vor 8 Minuten
Kommentieren
Rückkehr in die Challenge League: Guillaume Furrer.
Foto: FC Aarau
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Der FC Aarau stockt sein Kader gleich nochmals auf. Einen Tag nach der Verpflichtung von Stürmer Mohamed Guindo statten die Rüebliländer Guillaume Furrer mit einem Vertrag bis 2028 aus. Der 25-Jährige stand zuletzt in der italienischen Serie C für Lecco im Einsatz.

Die Challenge League ist für den offensiven Mittelfeldspieler Furrer kein Neuland. In der Saison 2023/24 bestritt er 27 Matches für Baden und gleich danach 20 Partien für Xamax. Seine Juniorenzeit verbrachte der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale unter anderem bei Servette und dem FC Zürich.

Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
4
5
10
2
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
4
2
9
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
4
3
8
4
FC Winterthur
FC Winterthur
4
5
7
5
SC Kriens
SC Kriens
4
1
6
6
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
4
2
5
7
FC Aarau
FC Aarau
4
-3
4
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
4
-4
3
9
FC Wil
FC Wil
4
-7
3
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Challenge League
Challenge League
FC Aarau
FC Aarau
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Challenge League
        Challenge League
        FC Aarau
        FC Aarau