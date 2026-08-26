Da bei den Aarauern derzeit drei Offensivkräfte ausfallen, hat der Challenge-League-Verein Mohamed Guindo bis 2028 unter Vertrag genommen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der FC Aarau reagiert auf die Personalnot im Angriff. Vom belgischen Jupiler-Pro-League-Verein La Louvière stösst Mohamed Guindo mit einem Vertrag bis 2028 per sofort zum derzeitigen Tabellensiebten der Challenge League.

Der 23-jährige Stürmer aus Mali kommt im Kalenderjahr 2026 bislang auf sechs Einsätze – zwei für La Louvière und vier für Ligue-2-Klub Clermont Foot, an den er von Januar bis Juni ausgeliehen war.

FCA-Trainer Brunello Iacopetta musste bereits am vergangenen Sonntag in Yverdon auf die Offensivkräfte Henri Koide und Shkelqim Vladi verzichten. Bei der 1:2-Niederlage verletzte sich dann auch noch Roko Baturina.

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