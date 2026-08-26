Der FC Aarau reagiert auf die Personalnot im Angriff. Vom belgischen Jupiler-Pro-League-Verein La Louvière stösst Mohamed Guindo mit einem Vertrag bis 2028 per sofort zum derzeitigen Tabellensiebten der Challenge League.
Der 23-jährige Stürmer aus Mali kommt im Kalenderjahr 2026 bislang auf sechs Einsätze – zwei für La Louvière und vier für Ligue-2-Klub Clermont Foot, an den er von Januar bis Juni ausgeliehen war.
FCA-Trainer Brunello Iacopetta musste bereits am vergangenen Sonntag in Yverdon auf die Offensivkräfte Henri Koide und Shkelqim Vladi verzichten. Bei der 1:2-Niederlage verletzte sich dann auch noch Roko Baturina.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
4
5
10
2
Neuchatel Xamax FCS
4
2
9
3
Yverdon Sport FC
4
3
8
4
FC Winterthur
4
5
7
5
SC Kriens
4
1
6
6
FC Etoile Carouge
4
2
5
7
FC Aarau
4
-3
4
8
FC Rapperswil-Jona
4
-4
3
9
FC Wil
4
-7
3
10
FC Stade Nyonnais
4
-4
1