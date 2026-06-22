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Wechsel nach Belgien
Aarau verliert seinen Top-Torschützen

Elias Filet wechselt vom FC Aarau nach Belgien. Der Franzose erzielte in der abgelaufenen Saison 20 Tore in der Challenge League.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Elias Filet bejubelt ab sofort keine Tore mehr für den FC Aarau. Er wechselt nach Belgien.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Aarau verliert seinen besten Torschützen. Elias Filet (24), der in der abgelaufenen Challenge-League-Saison 20 Tore erzielt hat, wechselt zu RAAL La Louvière in die erste belgische Liga. Insgesamt bestritt der hinter Xamax' Shkelqim Demhasaj (30; 21 Tore) beste Torschütze der zweithöchsten Schweizer Liga in zwei Jahren 56 Pflichtspiele für die Aargauer (22 Tore). 

«Elias hat sich während seiner Zeit bei uns hervorragend entwickelt und sich dadurch den nächsten Schritt in seiner Karriere verdient. Wir drücken ihm die Daumen für seine neue Herausforderung in Belgien», wird FCA-Sportchef Elsad Zverotic (39) in einer Medienmitteilung zitiert. 

Filets Vertrag wäre noch eine Saison gültig gewesen. Über die Ablöse schweigen die beteiligten Klubs. 

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