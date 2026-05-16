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Trauer beim Challenge-Ligisten
Fan stirbt nach Herzinfarkt bei Aarau-Spiel

Im Rahmen des Spiels Aarau gegen Yverdon erleidet ein Zuschauer im Brügglifeld einen Herzinfarkt. Er stirbt später im Spital.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Am Freitagabend kam es beim Spiel Aarau – Yverdon zu einem medizinischen Notfall.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Da verkommt der verpasste Aufstieg zur Nebensache: Der FC Aarau trauert nach dem 2:2 am Freitag gegen Yverdon um einen verstorbenen Fan.

In einer Mitteilung schreibt der Challenge-Ligist: «Beim gestrigen Heimspiel kam es zu einem medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen – trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb die Person am späteren Abend im Spital an den Folgen des erlittenen Herzinfarkts.» Aarau spricht den Angehörigen sein Beileid aus und wünscht ihnen viel Kraft.

Wann genau es zum medizinischen Notfall kam, ist nicht bekannt. Die Partie im Brügglifeld ging jedenfalls ohne Unterbruch über die Bühne. 

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
36
-8
40
8
FC Wil
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
36
-37
23
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
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