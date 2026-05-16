Fan stirbt nach Herzinfarkt bei Aarau-Spiel

Im Rahmen des Spiels Aarau gegen Yverdon erleidet ein Zuschauer im Brügglifeld einen Herzinfarkt. Er stirbt später im Spital.

Da verkommt der verpasste Aufstieg zur Nebensache: Der FC Aarau trauert nach dem 2:2 am Freitag gegen Yverdon um einen verstorbenen Fan.

In einer Mitteilung schreibt der Challenge-Ligist: «Beim gestrigen Heimspiel kam es zu einem medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen – trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb die Person am späteren Abend im Spital an den Folgen des erlittenen Herzinfarkts.» Aarau spricht den Angehörigen sein Beileid aus und wünscht ihnen viel Kraft.

Wann genau es zum medizinischen Notfall kam, ist nicht bekannt. Die Partie im Brügglifeld ging jedenfalls ohne Unterbruch über die Bühne.