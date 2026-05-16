Fan stirbt nach Herzinfarkt bei Aarau-Spiel

Da verkommt der verpasste Aufstieg zur Nebensache: Der FC Aarau trauert nach dem 2:2 am Freitag gegen Yverdon um einen verstorbenen Fan.
In einer Mitteilung schreibt der Challenge-Ligist: «Beim gestrigen Heimspiel kam es zu einem medizinischen Notfall auf den Zuschauerrängen – trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb die Person am späteren Abend im Spital an den Folgen des erlittenen Herzinfarkts.» Aarau spricht den Angehörigen sein Beileid aus und wünscht ihnen viel Kraft.
Wann genau es zum medizinischen Notfall kam, ist nicht bekannt. Die Partie im Brügglifeld ging jedenfalls ohne Unterbruch über die Bühne.
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
FC Etoile Carouge
36
-8
40
8
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzona
36
-37
23
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg