1/6 Wie geht es mit der AC Bellinzona weiter? Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Darum gehts AC Bellinzona kämpft um Lizenz für Challenge-League-Teilnahme

Klubpräsident erwartet Entscheidung in drei bis vier Tagen

Ohne Lizenz droht Nichtantritt zum letzten Spiel gegen Schaffhausen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Sportlich hat die AC Bellinzona den Abstieg aus der Challenge League längst verhindert. Trotzdem ist unklar, ob der Tessiner Klub kommende Saison Teil der Liga sein wird. Der Grund: Die Lizenzkommission der Swiss Football League SFL hat Bellinzona in erster Instanz aus «finanziellen Gründen» keine Spielberechtigung erteilt.

Am Montag teilt der Klub via Instagram mit, dass er ein umfangreiches Dossier eingereicht hat, «welches die Erfüllung aller Bedingungen für die Erteilung der Lizenz mit neuen Unterlagen belegt». Ob dieses auch die fehlenden 500'000 Franken, die als Garantiesumme gefordert sind, enthalten, wird offengelassen.

Gleichentags findet eine Untersuchungsanhörung statt. Gegenüber RSI spricht Klubpräsident Brenno Martignoni (63) von einer «sehr ausführlichen Diskussion». Er geht davon aus, dass «sicherlich die richtige Entscheidung getroffen wird». Allerdings kann er nicht sagen, wann diese fällt, er geht davon aus, dass es drei, vier Tage dauert.

Schaffhausen könnte profitieren

Was passiert, wenn Bellinzona die Lizenz nicht bekommt? Dann würde Schaffhausen davon profitieren. Der Absteiger könnte in der Liga verbleiben. Zwar haben auch die Munotstädter in erster Instanz keine Lizenz bekommen, mit dem inzwischen vollzogenen Besitzerwechsel darf aber davon ausgegangen werden, dass sie in zweiter Instanz erteilt wird.

Und Bellinzona? Besitzer Pablo Bentancur spricht gegenüber dem «Corriere del Ticino» Klartext. Ohne Lizenz wird er den Klub in keiner anderen Liga anmelden und gegen den Entscheid Berufung einlegen. «Sollte das von niemandem erhoffte Szenario eintreten, würde ich mit meinen Anwälten prüfen, ob Gründe für eine Klage gegen die Swiss Football League vorliegen», so Bentancur zudem. «Jetzt habe ich wirklich die Nase voll.» Ausserdem würde Bellinzona am Freitag (20.15 Uhr) nicht zum letzten Spiel in der Challenge League antreten. Der Gegner? Ausgerechnet Schaffhausen.