Bahloul widerspricht öffentlich und behauptet, er sei nicht einverstanden

25-jähriger Mittelfeldspieler war in der Rückrunde vom SCR Altach ausgeliehen

«Bahloul 2028!», schreibt der FC Aarau am Donnerstagmorgen auf X. Die Rüebliländer verkünden, die Kaufoption von Mittelfeldspieler Sofian Bahloul (25) zu ziehen und den in der Rückrunde vom SCR Altach ausgeliehenen Franzosen mit einem Vertrag bis 2028 auszustatten. «Sofian ist ein Unterschiedsspieler und wir freuen uns weiterhin, mit ihm zusammenarbeiten zu können», wird Sportchef Elsad Zverotić in der Medienmitteilung zitiert.

Das Problem: Diese Freude scheint nur einseitig zu sein. Unter dem Post des FCA antwortet Bahloul erst mit drei Fragezeichen. Auf diese in einem separaten Post angesprochen, legt er nach. «Ils veulent forcer sans mon accord», lautet der harte Vorwurf. Auf Deutsch: «Sie wollen mich ohne mein Einverständnis zwingen.» Für Blick war der FCA nicht erreichbar. Sportchef Zverotić (38) will auf Anfrage von «Blue» und der «Aargauer Zeitung» nicht näher auf den Vorfall eingehen.

«Aarau ist ein Klub, den ich geliebt habe»

Wie es mit Bahloul weitergeht, bleibt deshalb abzuwarten. Im Winter schwärmte der 25-Jährige noch von den Rüebliländern. In einem Interview mit der «AZ» sagte er: «Der FC Aarau ist ein Klub, den ich schon als Gegner geliebt habe.» Nur deshalb lief er in der Rückrunde überhaupt für die Aarauer auf. Denn die Leihe ging vom Spieler und nicht vom Klub aus. Weil er bei Altach nicht zum Zug kam, bot er sich bei Trainer Brunello Iacopetta (40) an, den er aus gemeinsamen Zeiten beim FC Wil kennt.

Nun scheint diese Liebe für den FCA verflogen zu sein. Und obwohl Bahloul bis 2028 an die Rüebliländer gebunden ist, darf in der aktuellen Situation bezweifelt werden, ob er in der nächsten Saison tatsächlich im Brügglifeld auflaufen wird.