Nati-Trainer Yakin plant Umstellungen in der Startelf, damit Ardon Jashari einen Platz im Mittelfeld bekommt. Dafür muss ein formstarker Nati-Star in die Verteidigung rücken.

1/8 Ardon Jashari rückt mit einer überragenden Saisonleistung in das Nati-Camp ein. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Ardon Jashari überzeugt in erster Auslandssaison. Nati-Trainer plant Startelf-Integration

Yakin erwägt 3-5-2-Formation mit Xhaka, Freuler und Jashari im Mittelfeld

Jashari hat bisher nur zwei Länderspiele mit jeweils einer Einsatzminute absolviert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ardon Jashari hat in seiner ersten Saison im Ausland gleich Fussballeuropa erobert. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat Nati-Trainer Murat Yakin mehr als genug Argumente geliefert, damit er eine Lösung finden muss, um Jashari in die Nati-Startelf zu integrieren. Stand jetzt steht der Brügge-Star bei zwei Länderspielen mit jeweils einer Einsatzminute. Bereits im Testspiel gegen Mexiko am Samstag soll sich diese Einsatzzeit massiv steigern. Der Masterplan: das Super-Nati-Mittelfeld bestehend aus Captain Granit Xhaka, Remo Freuler und Ardon Jashari.

«Ardon kann man im zentralen Mittelfeld überall einsetzen. Er hat auch einen starken Offensivdrang und macht Laufwege in den gegnerischen Strafraum. Gleichzeitig spielt er auch gerne den letzten Pass. Ich kann mir gut vorstellen, im Zentrum mit Granit, Remo und Ardon spielen zu lassen», bestätigt Yakin.

Alles deutet auf neue Formation hin

In der Vergangenheit wurde Jashari stets als Nachfolger von Captain Xhaka betitelt, so lange will der 50-jährige Schweizer Trainer aber nicht warten. «Warum jetzt nicht beide zusammen ausprobieren? Ich sehe in beiden auch überhaupt nicht den gleichen Spielertyp. Ardon verteidigt sehr gerne und schaltet sich auch in die Offensive ein. Granit ist mehr der Konstruktive, der das Spiel in die Hand nimmt.»

Das würde allerdings auch bedeuten, dass der Nati-Trainer für diese Kombination die Formation ändern wird. Nach der Umstellung auf die Viererkette in der Verteidigung im Herbst gibt es jetzt wieder die Rolle rückwärts: Ein 3-5-2 soll es jetzt wieder sein. Eine Dreierkette in der Verteidigung – neu mit Denis Zakaria, der bei Monaco ebenfalls eine überragende Saison gespielt hat, aber spätestens mit Jashari gar keinen Platz mehr hat im Mittelfeld. Yakin: «Ich habe mich mit Denis intensiv unterhalten. Er spielt eine überragende Saison, und ich würde ihn im ersten Spiel gerne noch einmal in der Innenverteidigung neben Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez spielen lassen.»

Flügel Ndoye neu als Stürmer eingeplant

Für die mitgereisten Innenverteidiger Cédric Zesiger, Nico Elvedi, Aurèle Amenda sowie Stefan Gartenmann bedeuten das nicht zwingend gute Neuigkeiten. Aber die Richtung ist klar: Yakin will die aktuell formstärksten Spieler alle in der Startelf – mit Zakaria und Jashari.

In der Offensive soll es im Vergleich zu den letzten Nati-Spielen ebenfalls zu Veränderungen kommen. Yakins Stürmer-Plan: «Wir haben mit Breel Embolo und Zeki Amdouni zwei Stürmer, die beide zentral spielen können, und es gibt auch Überlegungen, Dan Ndoye vom Flügel auf eine zentralere Position in der Offensive zu verschieben.» Also Embolo und Ndoye als Sturm-Duo gegen Mexiko. Im Nati-Camp ist man sich sicher: Funktioniert in der Praxis alles so wie in der Theorie, könnte das die Startelf sein, die die Schweiz an die WM in den USA, Mexiko und Kanada führen soll.

1:03 Besuch bei NBA-Team: Nati-Stars zeigen ihr Talent auf dem Basketballplatz