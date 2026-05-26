Aarau-CEO Sandro Burki wurde vom Verwaltungsrat als Präsident vorgeschlagen. Wird er gewählt, würde er eine Doppelfunktion innehaben.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie der FC Aarau am Dienstag offiziell mitteilt, hat der Verwaltungsrat Sandro Burki (40) im Rahmen der Generalversammlung als neuen geschäftsführenden Präsidenten vorgeschlagen. Die entsprechende Wahl soll in den kommenden Wochen im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen, so der Challenge-Ligist.

Der aktuelle FCA-Geschäftsführer würde in dieser Doppelfunktion auch weiterhin als CEO amtieren und die Nachfolge von Ex-Präsi Markus Mahler antreten – eine Entwicklung, über die Blick bereits Anfang Mai berichtete.

Man möchte Burki das Vertrauen aussprechen: «Die Variante mit Sandro Burki als geschäftsführender Präsident ist aus unserer Sicht die beste Lösung für den FC Aarau. Der Verwaltungsrat ist sich sicher, dass Sandro genau die richtige Person für dieses Amt ist.», heisst es in der Medienmitteilung.

Burki selbst blickt der sich anbahnenden neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen: «Der FC Aarau ist für mich mehr als nur ein Fussballverein. Ich bin dankbar für das Vertrauen des Verwaltungsrats und der Grossaktionäre, und ich bin bereit, die Verantwortung als geschäftsführender Präsident zu übernehmen.»