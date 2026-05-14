Am Freitag könnte Wil-Goalie Gentrit Muslija für Vaduz zum Stolperstein werden. Das 20-jährige Nachwuchstalent beeindruckt mit starken Paraden und überragendem Passspiel. Doch seine Zukunft ist noch offen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gentrit Muslija, ausgeliehener Goalie von Wil, zeigt starke Saisonleistungen

12-mal zu null gespielt, ausgezeichnet als Top-10-U20-Goalie ausserhalb Top-5-Ligen

Wils Ziel verfehlt, Vaduz-Spiel am Freitag entscheidend für Gegner-Aufstieg

Andri Bäggli Redaktor Sport

Pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt nimmt Wil-Goalie Gentrit Muslija den Anruf von Blick an. «Ich komme gerade vom Training zur Tür rein, heute haben wir etwas länger trainiert», erklärt die Leihgabe des FC St. Gallen. Es sei aber gerade der richtige Moment, in der Schlussphase ein paar Extraschichten zu machen. Die Wiler verpassen ihr Ziel in dieser Saison – die Ostschweizer wollten mindestens den fünften Tabellenplatz erreichen, dieser ist aber ausser Reichweite.

Bei St. Gallen hat der 20-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2028, ist aber seit Februar 2025 an Wil ausgeliehen. Beim FCW wurde er direkt Stammgoalie, hielt in dieser Saison seinen Kasten 12 Mal sauber. Im Juni endet die anderthalbjährige Leihe.

Zukunft noch offen

Wo er kommende Saison spielen wird, ist noch nicht abschliessend geklärt: «Ich kann es ehrlicherweise noch nicht sagen.» Es gebe Überlegungen, noch eine weitere Saison in Wil anzuhängen. «Ich weiss, dass Gespräche stattfinden, noch ist aber nichts konkret», so Muslija.

Die starken Leistungen des U21-Nati-Goalies sind in dieser Saison nicht unbemerkt geblieben. Das Internationale Zentrum für Sportstudien (Cies) zeichnete im Dezember den damals 19-jährigen Muslija als einen der zehn besten U20-Torhüter ausserhalb der Top-5-Ligen aus. Ein besonderer Moment für Muslija: «Ich habe das gesehen und mich sehr geehrt gefühlt. Es ist geil, dass die Arbeit, die man hineinsteckt, gesehen wird und es sich auszahlt.»

Besonders sein Spiel mit dem Fuss sorgt für herausragende Werte. Selbst als Goalie ist er in der Top 20 der Liga, was die Anzahl der Pässe angeht. Als Junior stand er zuerst nicht zwischen den Pfosten.

Will in grosse Fussstapfen treten

Bei seinem Jugendclub Fortuna SG 2013 sei er im ersten Jahr als Feldspieler aufgelaufen: «Dann habe ich das Champions-League-Final zwischen Bayern und Dortmund gesehen. Manuel Neuer hat da ein sehr gutes Spiel gemacht. Das hat mich als Siebenjähriger so beeindruckt, dass ich das auch wollte und so viel Spass gemacht, dass ich nicht mehr raus wollte.»

Neuer ist eines der vielen Vorbilder des sportbegeisterten Muslija. Auch wenn es für das Nachwuchstalent bislang nur Träumereien sind, würde er gern irgendwann in die Fussstapfen des fünffachen Welttorhüters treten: «Bayern München wäre schon der Traum. Die Bundesliga reizt mich enorm – oder La Liga.» In Spanien sei er aber von keinem Team wirklich Fan.

Nati ist sein Ziel

Auch ein Aufgebot in die Schweizer A-Nati will Muslija irgendwann erhalten: «Ich glaube, das ist das Ziel jedes Spielers.» Sein Debüt im Dress der Schweiz hat er in der U21 bereits gegeben.

Aktuell steht ihm dort aber FCZ-Goalie Silas Huber vor der Sonne. Das Verhältnis mit dem 20-Jährigen sei aber ausgezeichnet: «Sowohl mit Silas als auch mit Tim Spycher habe ich es sehr gut. Wir pushen uns immer an unsere Grenzen. Wir sind einfach ein cooles Trio.»

Am Freitag rückt Muslija erneut in den Fokus. Dann reist Aufstiegsaspirant Vaduz nach Wil. Die Liechtensteiner brauchen fast zwingend einen Sieg, um sich noch Hoffnungen auf den direkten Aufstieg machen zu können – Muslija könnte da mit seinen Paraden aber zum Stolperstein werden.