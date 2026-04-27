Präsident des FC Aarau hört auf

Darum gehts
- Markus Mahler tritt am 26. Mai als Aarau-Präsident zurück
- Rücktritt aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen nach drei Jahren Amtszeit
- Nachfolgeprozess hat begonnen
Der Verwaltungsratspräsident des FC Aarau, Markus Mahler (54), tritt per 26. Mai zurück – dann findet die nächste Generalversammlung statt. Dies kommuniziert der Verein in einer Medienmitteilung am Montagabend. Demnach legt Mahler sein Amt aus persönlichen sowie gesundheitlichen Gründen nieder.
Der Unternehmer reduziert auch seine Tätigkeiten ausserhalb des Vereins. Mahler war CEO des Ligasponsors Brack und Teil des Verwaltungsrats diverser weiterer Unternehmen wie Freitag, Mobility sowie der Mahler & Co. AG. Beim FC Aarau war er drei Jahre im Amt des Verwaltungsratspräsidenten.
«Mahler bleibt dem FC Aarau verbunden»
Der Verwaltungsrat teilt mit: «Die Nachricht kam für uns überraschend. Wir bedauern seinen Entscheid sehr, respektieren ihn aber vollumfänglich. Für die stets offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seinen ausserordentlichen Einsatz danken wir Qsi herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»
Wie aus der Medienmitteilung hervorgeht, stehe Mahler dem Verein zu einem späteren Zeitpunkt weiterhin unterstützend zur Verfügung. Unterdessen sei der Nachfolgeprozess eingeleitet. Während das Präsidium vorläufig vakant bleibt, werden die Aufgaben intern aufgeteilt. «Die operative Führung liegt weiterhin bei Geschäftsführer Sandro Burki», schreibt der FC Aarau in der Medienmitteilung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
32
32
74
2
FC Aarau
32
23
70
3
Yverdon Sport FC
32
26
60
4
Neuchatel Xamax FCS
32
-2
43
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
32
0
40
6
FC Rapperswil-Jona
32
-10
38
7
FC Etoile Carouge
32
-6
36
8
FC Wil
32
-16
34
9
FC Stade Nyonnais
32
-19
28
10
AC Bellinzona
32
-28
22