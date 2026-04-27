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«Nachricht kam überraschend»
Präsident des FC Aarau hört auf

Aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen legt Markus Mahler sein Amt als Verwaltungsratspräsident nieder.
Publiziert: 18:38 Uhr
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Markus Mahler legt sein Amt als Verwaltungsratspräsident beim FC Aarau nieder.
Foto: Mathias Förster / CH Media

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Markus Mahler tritt am 26. Mai als Aarau-Präsident zurück
  • Rücktritt aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen nach drei Jahren Amtszeit
  • Nachfolgeprozess hat begonnen
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der Verwaltungsratspräsident des FC Aarau, Markus Mahler (54), tritt per 26. Mai zurück – dann findet die nächste Generalversammlung statt. Dies kommuniziert der Verein in einer Medienmitteilung am Montagabend. Demnach legt Mahler sein Amt aus persönlichen sowie gesundheitlichen Gründen nieder. 

Der Unternehmer reduziert auch seine Tätigkeiten ausserhalb des Vereins. Mahler war CEO des Ligasponsors Brack und Teil des Verwaltungsrats diverser weiterer Unternehmen wie Freitag, Mobility sowie der Mahler & Co. AG. Beim FC Aarau war er drei Jahre im Amt des Verwaltungsratspräsidenten. 

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«Mahler bleibt dem FC Aarau verbunden»

Der Verwaltungsrat teilt mit: «Die Nachricht kam für uns überraschend. Wir bedauern seinen Entscheid sehr, respektieren ihn aber vollumfänglich. Für die stets offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seinen ausserordentlichen Einsatz danken wir Qsi herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» 

Wie aus der Medienmitteilung hervorgeht, stehe Mahler dem Verein zu einem späteren Zeitpunkt weiterhin unterstützend zur Verfügung. Unterdessen sei der Nachfolgeprozess eingeleitet. Während das Präsidium vorläufig vakant bleibt, werden die Aufgaben intern aufgeteilt. «Die operative Führung liegt weiterhin bei Geschäftsführer Sandro Burki», schreibt der FC Aarau in der Medienmitteilung.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
32
32
74
2
FC Aarau
FC Aarau
32
23
70
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
32
26
60
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
32
-2
43
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
32
0
40
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
32
-10
38
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
32
-6
36
8
FC Wil
FC Wil
32
-16
34
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
32
-19
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
32
-28
22
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
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