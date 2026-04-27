Präsident des FC Aarau hört auf

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Markus Mahler tritt am 26. Mai als Aarau-Präsident zurück

Rücktritt aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen nach drei Jahren Amtszeit

Nachfolgeprozess hat begonnen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der Verwaltungsratspräsident des FC Aarau, Markus Mahler (54), tritt per 26. Mai zurück – dann findet die nächste Generalversammlung statt. Dies kommuniziert der Verein in einer Medienmitteilung am Montagabend. Demnach legt Mahler sein Amt aus persönlichen sowie gesundheitlichen Gründen nieder.

Der Unternehmer reduziert auch seine Tätigkeiten ausserhalb des Vereins. Mahler war CEO des Ligasponsors Brack und Teil des Verwaltungsrats diverser weiterer Unternehmen wie Freitag, Mobility sowie der Mahler & Co. AG. Beim FC Aarau war er drei Jahre im Amt des Verwaltungsratspräsidenten.

«Mahler bleibt dem FC Aarau verbunden»

Der Verwaltungsrat teilt mit: «Die Nachricht kam für uns überraschend. Wir bedauern seinen Entscheid sehr, respektieren ihn aber vollumfänglich. Für die stets offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seinen ausserordentlichen Einsatz danken wir Qsi herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.»

Wie aus der Medienmitteilung hervorgeht, stehe Mahler dem Verein zu einem späteren Zeitpunkt weiterhin unterstützend zur Verfügung. Unterdessen sei der Nachfolgeprozess eingeleitet. Während das Präsidium vorläufig vakant bleibt, werden die Aufgaben intern aufgeteilt. «Die operative Führung liegt weiterhin bei Geschäftsführer Sandro Burki», schreibt der FC Aarau in der Medienmitteilung.