Der FC Thun holt in Vaduz ein spektakuläres 3:3 nach 0:3-Rückstand. Trotz frühem Rückstand zeigt der Aufsteiger Moral und gleicht durch zwei Elfmeter von Bertone und ein spätes Tor von Rastoder aus.

1/4 Die Thuner von Trainer Mauro Lustrinelli legen im ersten Spiel nach dem bewerkstelligten Aufstieg einen Kaltstart hin. Foto: ANTHONY ANEX

Darum gehts FC Thun holt in Vaduz nach 0:3-Rückstand noch ein 3:3-Unentschieden

Thuner kassierten drei frühe Tore, kamen aber in der zweiten Halbzeit zurück

Leonardo Bertone verwandelte zwei Elfmeter in der 54. und 65. Minute

Hat der FC Thun den Aufstieg in die Super League etwas gar ausgiebig gefeiert? Die Berner Oberländer geraten am Sonntag in Vaduz zügig 0:3 ins Hintertreffen - und holen dann noch ein 3:3.

Neun Tage nach dem umjubelten 2:1-Sieg gegen Aarau und nach zuvor fünf Siegen am Stück kassierten die im Auswärtsspiel der 34. Challenge-League-Runde nicht in Bestbesetzung aufgelaufenen Thuner drei Tore in den ersten 27 Minuten.

In der zweiten Halbzeit war die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli dann aber auf der Höhe des Geschehens und kam durch zwei verwandelte Penaltys von Leonardo Bertone (54./65.) und dem 3:3 durch Elmin Rastoder in der 88. Minute noch zum Ausgleich.

Vaduz, das die Barrage nicht mehr erreichen kann, verpasst es dadurch, nach Punkten mit dem viertplatzierten Wil gleichzuziehen.