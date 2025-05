Die reichste Familie Nepals rettet den FC Schaffhausen. Der Schweizer Martin Frick ist Abgesandter aus Singapur, neuer Präsident und kündigt ambitionierte Ziele an. Die Asiaten haben bereits mindestens 10 Millionen Franken investiert.

1/5 Martin Frick: Der Ostschweizer ist Wahl-Singapurianer und ist als Abgesandter der reichsten Familie Nepals das Gesicht der neuen FCS-Besitzer. Foto: Dubach

Darum gehts Nepalesische Familie rettet FC Schaffhausen und plant Aufstieg in Super League

Neuer Präsident Martin Frick setzt ambitionierte Ziele für den Verein

Asiaten investierten mindestens 10 Millionen Franken in den fast insolventen Klub Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Die reichste Familie von Nepal rettet den FC Schaffhausen und hat Grosses vor – was wie ein Märchen aus dem Himalaya klingt, passiert tatsächlich gerade in der Challenge League. Vor dem Abstiegskrimi gegen Nyon präsentiert der FCS seine Zukunft. Es sitzt aber nicht der nepalesische Brauerei-Millionär Rajendra Khetan im Stadion, sondern Martin Frick (57).

Der Ostschweizer lebt seit 17 Jahren in Singapur, wo er für Khetans Investmentfirma arbeitet – diese hat nun unter dem Namen Lotus One Swiss AG eine Filiale in Schaffhausen gegründet und den FCS übernommen.

Frick ist neuer FCS-Präsident und schlägt bei seinem ersten offiziellen Auftritt forsche Töne an. «In fünf Jahren wollen wir in der Super League spielen», sagt der gebürtige Wiler. Gewöhnungsbedürftige Worte beim Fast-Absteiger. Oder eher weltfremde?

Auch Gläubiger Murat Yakin akzeptierte den Schuldenschnitt

Die Basis ist allerdings gelegt. Finanziell ist der Klub gerettet. Die Erteilung der Lizenz für die Challenge League, sofern man sie brauchen sollte, dürfte kein Problem mehr sein. Sonst gehe man den Umweg via Promotion League mit einer Profimannschaft an, sagt Frick.

Das Geld dafür scheint vorhanden. Die Asiaten haben bereits mindestens 10 Millionen Franken in den Klub geschossen, O-Ton Frick «eine achtstellige Zahl». Damit wurden die Schulden beglichen und in erste Schritte für die Zukunft investiert.

Allerdings waren die Lotus-Leute nicht bereit, alle Schulden komplett zu begleichen. Mit den zahlreichen FCS-Gläubigern wurden Schuldenschnitte ausgehandelt. Auch Nationaltrainer Murat Yakin hatte ja einst wegen des teuren Stadions ein Millionendarlehen gewährt. Jetzt sagt Frick: «Auch Yakin hat auf einen Teil seines Geldes verzichtet.»

Nun ist die Bilanz des zuvor pleite-bedrohten Klubs schuldenfrei. Es soll rasant aufwärtsgehen. Auf dem Strategieplan des neuen Bosses ist neben dem Aufbau einer Juniorenakademie und eines Frauen-Super-League-Teams sogar als langfristiges Ziel eine Europacup-Teilnahme festgehalten. Grosse Worte.

Der FCS fiel den Asiaten in den Schoss

Dann redet Frick aber auch von den Säulen «Soziales Engagement» und «Verantwortungsvolle Unternehmensführung»: «Wir wollen in die Nähe einer schwarzen Null kommen.» Warum ist das soziale Engagement wichtig? Es gehört zur Firmenphilosophie. Das Investmentunternehmen von Millionär Khetan investiert 50 Prozent des Gewinns jeweils wohltätig. In Nepal werden Projekte wie Schulen und Wasserversorgungssysteme finanziert.

Die grosse Frage: Warum engagiert sich die reichste Familie Nepals bei einem kleinen Schweizer Klub? Man habe sowieso in die Schweiz expandieren wollen und sei wegen der steuerlichen Vorzüge im Kanton Schaffhausen gelandet, schildert Frick. Dann habe sich die Möglichkeit ergeben, den lokalen FC zu kaufen.

Der Präsident wird regelmässig in Schaffhausen sein, sein Lebensmittelpunkt wird aber wegen «Business von Ecuador bis Tokio» in Singapur bleiben. Neuer CEO wird Boletin Hasani, der vor der Lotus-Übernahme mit seinem Bruder Fitim den FCS ab Januar führte. Nun sorgen asiatische Millionen für grosses Aufatmen im Klub. Aber Fakt ist auch: Mit ausländischen Besitzern ist noch nie ein Schweizer Verein wirklich glücklich geworden. Ob der FCS diese Premiere schafft?