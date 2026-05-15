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Weil Vaduz im letzten Spiel der Saison gegen Wil gewinnt und Aarau gleichzeitig zuhause gegen Yverdon Punkte liegen lässt, kehren die Liechtsteiner in die Super League zurück. Doch nach wie vielen Jahren sind die Liechtensteiner zurück im Oberhaus? Und zum wievielten Mal steigt Vaduz in die höchste Spielklasse auf? In unserem Quiz zum Vaduzer Aufstieg kannst du jetzt dein Wissen beweisen.
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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
FC Etoile Carouge
36
-8
40
8
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzona
36
-37
23
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg