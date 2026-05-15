Vaduz ist zurück in der Super League. Was weisst du über den Aufsteiger? Teste jetzt dein Wissen in unserem Quiz.

Blick Sportdesk

Weil Vaduz im letzten Spiel der Saison gegen Wil gewinnt und Aarau gleichzeitig zuhause gegen Yverdon Punkte liegen lässt, kehren die Liechtsteiner in die Super League zurück. Doch nach wie vielen Jahren sind die Liechtensteiner zurück im Oberhaus? Und zum wievielten Mal steigt Vaduz in die höchste Spielklasse auf? In unserem Quiz zum Vaduzer Aufstieg kannst du jetzt dein Wissen beweisen.

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