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Was weisst du über Aufsteiger Vaduz?

Vaduz ist zurück in der Super League. Was weisst du über den Aufsteiger? Teste jetzt dein Wissen in unserem Quiz.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Vaduz kehrt in die Super League zurück. Was weisst du über die Liechtensteiner?
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus
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Blick Sportdesk

Weil Vaduz im letzten Spiel der Saison gegen Wil gewinnt und Aarau gleichzeitig zuhause gegen Yverdon Punkte liegen lässt, kehren die Liechtsteiner in die Super League zurück. Doch nach wie vielen Jahren sind die Liechtensteiner zurück im Oberhaus? Und zum wievielten Mal steigt Vaduz in die höchste Spielklasse auf? In unserem Quiz zum Vaduzer Aufstieg kannst du jetzt dein Wissen beweisen.

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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
36
34
81
2
FC Aarau
FC Aarau
36
30
80
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
36
27
67
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
36
8
50
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
36
-1
49
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
36
-10
44
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
36
-8
40
8
FC Wil
FC Wil
36
-16
40
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
36
-27
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
36
-37
23
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
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