Erste Saisonniederlage
Nun hat es auch Aarau erwischt

Nach einem Start für die Geschichtsbücher mit acht Siegen in Folge verliert der FC Aarau in der 9. Runde der Challenge League erstmals – mit 1:2 gegen Yverdon.
Publiziert: 03.10.2025 um 22:53 Uhr
Aktualisiert: 03.10.2025 um 22:54 Uhr
Der FC Aarau verliert gegen Yverdon-Sport.
Foto: Mike Wiss / freshfocus
Keystone-SDA

Es brauchte den Super-League-Absteiger, um Aarau erstmals in dieser Saison (inklusive Cup) zu bezwingen. Im Spitzenkampf gelang Elias Pasche in der 38. Minute der Führungstreffer, dem die Aargauer vergeblich hinterherrannten.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erhöhte Noha Lemina auf 2:0. Ein Treffer, der nötig war, denn in der Nachspielzeit verkürzte Topskorer Valon Fazliu noch einmal. Mehr lag für die Aarauer aber nicht mehr drin. Der Vorsprung auf Yverdon beträgt aber immer noch fünf Punkte.

Mehr Dieci Challenge League
Demhasaj schiesst Ostschweizer mit Doppelpack ab
3:18
Xamax – Wil 3:1
Demhasaj schiesst Ostschweizer mit Doppelpack ab
«Nati-Aufgebot für einen Argentinier? Ein falsches Zeichen für den Nachwuchs»
Mit Video
Interview
Wil-Sportchef Michael Lang
«Nati-Aufgebot für Argentinier? Falsches Zeichen für Nachwuchs»
Ticken die Romands anders, Martin Andermatt?
Interview
Neu bei Yverdon
Ticken die Romands anders, Martin Andermatt?
Untersuchung gegen Aarau-Sportchef Zverotic abgeschlossen
Klub steht hinter ihm
Untersuchung gegen Aarau-Sportchef Zverotic abgeschlossen

Stade Lausanne-Ouchy gewann das Verfolgerduell in Neuenburg bei Xamax dank einem Treffer kurz vor der Pause und einem in der Nachspielzeit 2:0. Wil bleibt nach einer 1:2-Niederlage – der sechsten im neunten Saisonspiel – in Nyon im Keller der Tabelle stecken.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
9
12
24
2
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
9
10
19
3
FC Vaduz
FC Vaduz
8
10
15
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
9
2
15
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
9
3
14
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
9
-2
11
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
8
-5
7
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
8
-6
5
9
FC Wil
FC Wil
9
-11
5
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
8
-13
4
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
