Erste Saisonniederlage

Nach einem Start für die Geschichtsbücher mit acht Siegen in Folge verliert der FC Aarau in der 9. Runde der Challenge League erstmals – mit 1:2 gegen Yverdon.

1/5 Der FC Aarau verliert gegen Yverdon-Sport. Foto: Mike Wiss / freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es brauchte den Super-League-Absteiger, um Aarau erstmals in dieser Saison (inklusive Cup) zu bezwingen. Im Spitzenkampf gelang Elias Pasche in der 38. Minute der Führungstreffer, dem die Aargauer vergeblich hinterherrannten.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erhöhte Noha Lemina auf 2:0. Ein Treffer, der nötig war, denn in der Nachspielzeit verkürzte Topskorer Valon Fazliu noch einmal. Mehr lag für die Aarauer aber nicht mehr drin. Der Vorsprung auf Yverdon beträgt aber immer noch fünf Punkte.

Stade Lausanne-Ouchy gewann das Verfolgerduell in Neuenburg bei Xamax dank einem Treffer kurz vor der Pause und einem in der Nachspielzeit 2:0. Wil bleibt nach einer 1:2-Niederlage – der sechsten im neunten Saisonspiel – in Nyon im Keller der Tabelle stecken.