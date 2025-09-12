Gegen Aaraus Sportchef Elsad Zverotic hat es eine unabhängige Untersuchung gegeben.
Foto: Pius Koller
Andri BäggliRedaktion Sport
Nach Vorwürfen gegen Aaraus Sportchef Elsad Zverotic bezüglich des Transferwesens leitete der FCA eine unabhängige Untersuchung ein, um zu prüfen, was an den Anschuldigungen dran ist. Diese Untersuchung ist nun abgeschlossen. «Bei der unabhängigen externen Untersuchung wurden die erhobenen Vorwürfe gegenüber Elsad Zverotic nicht bestätigt», schreibt der FCA in einer Mitteilung.
Der Fall sei für den Klub nun abgeschlossen und «Elsad Zverotic geniesst weiterhin den vollen Rückhalt der Klubführung. Der FC Aarau blickt nun nach vorne und konzentriert sich gemeinsam mit Elsad Zverotic und dem gesamten Team auf die sportlichen Herausforderungen der nächsten Wochen.»
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
18
2
6
11
14
3
6
9
13
4
6
1
8
5
6
-1
8
6
6
-1
8
7
6
-3
6
8
6
-8
4
9
6
-5
2
10
6
-13
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg