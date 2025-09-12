DE
Klub steht hinter ihm
Untersuchung gegen Aarau-Sportchef Zverotic abgeschlossen

Der FC Aarau hat die Untersuchung gegen Sportchef Elsad Zverotic abgeschlossen. Die Vorwürfe bezüglich des Transferwesens konnten nicht bestätigt werden. Zverotic geniesst weiterhin das volle Vertrauen der Klubführung.
Publiziert: 15:34 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Gegen Aaraus Sportchef Elsad Zverotic hat es eine unabhängige Untersuchung gegeben.
Foto: Pius Koller
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Nach Vorwürfen gegen Aaraus Sportchef Elsad Zverotic bezüglich des Transferwesens leitete der FCA eine unabhängige Untersuchung ein, um zu prüfen, was an den Anschuldigungen dran ist. Diese Untersuchung ist nun abgeschlossen. «Bei der unabhängigen externen Untersuchung wurden die erhobenen Vorwürfe gegenüber Elsad Zverotic nicht bestätigt», schreibt der FCA in einer Mitteilung. 

Der Fall sei für den Klub nun abgeschlossen und «Elsad Zverotic geniesst weiterhin den vollen Rückhalt der Klubführung. Der FC Aarau blickt nun nach vorne und konzentriert sich gemeinsam mit Elsad Zverotic und dem gesamten Team auf die sportlichen Herausforderungen der nächsten Wochen.»

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
6
10
18
2
FC Vaduz
FC Vaduz
6
11
14
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
6
9
13
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
6
1
8
5
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
6
-1
8
6
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
6
-1
8
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
6
-3
6
8
FC Wil
FC Wil
6
-8
4
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
6
-5
2
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
6
-13
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
