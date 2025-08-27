Trotz sportlichen Erfolgs herrscht beim FC Aarau Unruhe. Der Verein hat eine externe Untersuchung gegen Sportchef Elsad Zverotic eingeleitet.

1/2 Sportlich gesehen läuft beim FCA alles prima – 15 Punkte aus 5 Spielen. Foto: freshfocus

Verwaltungsrat hat unabhängige Untersuchung eingeleitet und wird Ergebnisse später bekanntgeben

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Trotz sportlich hervorragenden Leistungen rumort es beim Challenge-League-Leader Aarau gewaltig. Mehrere Personen haben schwerwiegende Anschuldigungen gegen Sportchef Elsad Zverotic erhoben, wie CH Media berichtet. Die Vorwürfe betreffen das Transferwesen. Mit Name hinstehen will niemand, auch handfeste Beweise liegen keine auf dem Tisch. Die Anschuldigungen sollen aber so schwer sein, dass Zverotics Tage im Brügglifeld bald vorbei sein könnten, wie es im Bericht heisst.

Der Verein bestätigt in einer Stellungnahme: «Der Verwaltungsrat des FC Aarau ist seiner Sorgfaltspflicht vollumfänglich nachgekommen und hat eine unabhängige externe Untersuchung eingeleitet». Die Aarauer bekräftigen, dass ihr Sportchef trotz schwieriger Situation auf ihren Rückhalt zählen kann. Der FCA wird die Ergebnisse der Untersuchung nach deren Abschluss bekannt geben.

Zverotic selbst begrüsst die Untersuchung: «Diese zeugt von einem professionellen und pflichtgemässen Verhalten seitens der zuständigen Organe des FC Aarau. Ich werde selbstverständlich kooperieren. Die von Drittpersonen gegen mich erhobenen Anschuldigungen sind haltlos. Ich habe sämtliche Entscheidungen gestützt auf sportliche Überlegungen und stets im Interesse des FC Aarau getroffen.»