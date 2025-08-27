DE
FR
Abonnieren

Happige Vorwürfe
Aarau leitet Untersuchung gegen Sportchef Zverotic ein

Trotz sportlichen Erfolgs herrscht beim FC Aarau Unruhe. Der Verein hat eine externe Untersuchung gegen Sportchef Elsad Zverotic eingeleitet.
Publiziert: vor 37 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Sportlich gesehen läuft beim FCA alles prima – 15 Punkte aus 5 Spielen.
Foto: freshfocus

Darum gehts

  • FC Aarau führt externe Untersuchung gegen Sportchef Elsad Zverotic durch
  • Verein betont Rückhalt für Sportchef trotz schwieriger Situation
  • Verwaltungsrat hat unabhängige Untersuchung eingeleitet und wird Ergebnisse später bekanntgeben
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Trotz sportlich hervorragenden Leistungen rumort es beim Challenge-League-Leader Aarau gewaltig. Mehrere Personen haben schwerwiegende Anschuldigungen gegen Sportchef Elsad Zverotic erhoben, wie CH Media berichtet. Die Vorwürfe betreffen das Transferwesen. Mit Name hinstehen will niemand, auch handfeste Beweise liegen keine auf dem Tisch. Die Anschuldigungen sollen aber so schwer sein, dass Zverotics Tage im Brügglifeld bald vorbei sein könnten, wie es im Bericht heisst. 

Der Verein bestätigt in einer Stellungnahme: «Der Verwaltungsrat des FC Aarau ist seiner Sorgfaltspflicht vollumfänglich nachgekommen und hat eine unabhängige externe Untersuchung eingeleitet». Die Aarauer bekräftigen, dass ihr Sportchef trotz schwieriger Situation auf ihren Rückhalt zählen kann. Der FCA wird die Ergebnisse der Untersuchung nach deren Abschluss bekannt geben.

Zverotic selbst begrüsst die Untersuchung: «Diese zeugt von einem professionellen und pflichtgemässen Verhalten seitens der zuständigen Organe des FC Aarau. Ich werde selbstverständlich kooperieren. Die von Drittpersonen gegen mich erhobenen Anschuldigungen sind haltlos. Ich habe sämtliche Entscheidungen gestützt auf sportliche Überlegungen und stets im Interesse des FC Aarau getroffen.»

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Aarau
FC Aarau
5
9
15
2
FC Vaduz
FC Vaduz
5
10
11
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
5
7
10
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
5
3
8
5
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
5
-2
6
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
5
-3
5
6
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
5
-3
5
8
FC Wil
FC Wil
5
-7
4
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
5
-3
2
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
5
-11
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Aarau
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Aarau
        FC Aarau